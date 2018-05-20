Главные новости дня. Гризманн перейдет в «Барселону», Морату могут не взять на ЧМ-2018

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2018 20:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 21 мая 2018, 08:31

      Хорошее усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 мая 2018, 08:10

      Хорошее приобретение для Барсы.

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