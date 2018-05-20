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  • Главные новости дня. Гризманн перейдет в «Барселону», Морату могут не взять на ЧМ-2018

Главные новости дня. Гризманн перейдет в «Барселону», Морату могут не взять на ЧМ-2018

20 мая 2018, 20:00
2

«Барселона» договорилась о пятилетнем контракте с Гризманном. Форвард будет зарабатывать 15 миллионов в год.

«Реал» отложил покупку Неймара до 2020 года.

Абрамович не смог посетить финал Кубка Англии из-за того, что ему не продлили британскую визу.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали Роналду величайшим игроком команды за всю историю АПЛ.

Cadena Cope: Лопетеги решил не вызывать Морату на ЧМ-2018.

Sport24: «Зениту» не интересен главный тренер Колумбии Пекерман.

«Спартак» рассматривает кандидатуру Юрченко.

Болельщики «Црвены Звезды» подожгли автобус команды во время празднования чемпионства.

«Амкар» во второй раз обыграл «Тамбов» и остался в Премьер-лиге.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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VeniaminS
1526879414
Хорошее приобретение для Барсы.
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Bandit7
1526880670
Хорошее усиление
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