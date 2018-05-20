Матчи за место в РФПЛ. «Амкар» во второй раз обыграл «Тамбов»

Во втором переходном матче за место в РФПЛ «Амкар» на выезде обыграл с минимальным счетом «Тамбов» (1:0). Единственный гол в этой встрече на 38-й минуте забил полузащитник Михаил Костюков.

Первая игра команд завершилась победой пермяков со счетом 2:0. Таким образом, «Амкар» сохранил прописку в российской Премьер-лиге.

Матчи за место в РФПЛ. Ответная игра

Тамбов – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Костюков, 38.

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