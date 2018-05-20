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    Матчи за место в РФПЛ. «Амкар» во второй раз обыграл «Тамбов»

    Во втором переходном матче за место в РФПЛ «Амкар» на выезде обыграл с минимальным счетом «Тамбов» (1:0). Единственный гол в этой встрече на 38-й минуте забил полузащитник Михаил Костюков.

    Первая игра команд завершилась победой пермяков со счетом 2:0. Таким образом, «Амкар» сохранил прописку в российской Премьер-лиге.

    Матчи за место в РФПЛ. Ответная игра

    Тамбов – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Костюков, 38.

    Календарь матчей за место в РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2018 19:51
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +452

      denzillo 21 мая 2018, 09:37

      Аленичев-красава! Мои поздравления. А что касается балабола Талалаева, то пускай займётся тренерством а не пиз...ом на матч ТВ! Только и делает, что в эфирах умничает, а сам не может который раз команду в премьер лигу вывести...тьфу мля...

      3
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      Рейтинг: +452

      denzillo > arzamas 21 мая 2018, 12:39

      Сам много больше не пей! Я поздравил Енисей в лице Аленичева, а тамбову, который не справился с амкаром и блаблалаеву отдельно написал

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 08:09

      Молодцы пермяки, удержались. С победой.

      3
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 21 мая 2018, 03:06

      Где составы, так называемый информационный сайт, счёт мы и без вас знаем

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2018, 23:45

      Без сюрпризов...Тамбову пока рано в вышку)

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 мая 2018, 23:13

      Легко!

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 20 мая 2018, 21:51

      Рад за крепкого средняка как Амкар, надеюсь у них нормально всё с финансами будет

      5
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 20 мая 2018, 20:39

      Пакость творится в футболе! Кто за ней стоит: только лишь региональное начальство или им сверху задачи ставят, типа НЕ ПУЩАТЬ???!!! Кто знает, но то, что Тамбов подыграл Перми - 100 процев!!! Не разрешили играть тамбовчанам в вышке!!! аналогичный случай произошёл в Воронеже. Два сезона (!!!) Факел мог выйти в высший дивизион, но по решению областного начальства (было спецзаседание) не вышел! Первый раз просто слили воду, а во второй, чтобы не привлекать внимание, распродали, да раздали игроков! Тамбов рядом, порядки такие же! Как сказал сегодня комментатор матча, плохо, когда всё зависит от того любит руководство региона футбол или нет... Кто и зачем топит самородки, хорошие клубы, поросль, если хотите???

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Правдоруб100 20 мая 2018, 20:57

      Каждый человек устанавливает для себя планки,выше которых обычно не прыгает, ввиду бесперспективности с одной стороны и дороговизны с другой..
      На дорогах миллионы машин,но Ягуаров-единицы..
      В магазине есть спиннинги за 50 тысяч рублей,но большинство покупают в пределах трёх... Не знаешь почему? Прагматизм тамбовского и воронежского начальства не вызван только воровством, хотя воровство-негласная статья бюджета любого региона.. Значит тяжело тащить футбол,тем более,что он стал очень дорогим удовольствием в России...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Правдоруб100 20 мая 2018, 23:15

      Где ты видел в Танбове самородки. Одно старьё собранное по сусекам. Самый молодой Игнатович - 28 лет.

      1
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      Рейтинг: +80

      war20071 20 мая 2018, 20:38

      ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > war20071 20 мая 2018, 20:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Результат спланированный в кабинетах начальства. Если бы всё решалось на поле, от Амкара пух и перья летели бы!!! РОССИЯ... Ничего не попишешь... А вы болейте и думайте, что ЧТО ТО зависит от футболистов... Да уже почти НИЧЕГО!!!

      -4
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 20 мая 2018, 20:34

      Один мяч, пропущеный Тамбовом дома, стал равен четырём, которые надо было забивать в ответ на пропущенный.
      А сделать это намного сложнее, потому что два мяча Амкар забил Тамбову ещё дома, в первом матче!
      Вот вам цена пропущенного гола.
      Гол, забитый Амкаром на выезде, РЕШИЛ исход этого противостояния.
      Тамбов мог забить, но Нигматуллин был ПРОТИВ!
      Надёжно стоял в воротах и, по сумме двух матчей, НЕ ПРОПУСТИЛ!
      Амкар с победой и с сохранением места в РФПЛ!
      Тамбов не горюй!
      До РФПЛ ещё надо дорасти. Есть к чему стремиться.
      Выход в стыки уже достижение, хотя и предел нынешних возможностей Тамбова!
      По карточкам 5:1 в пользу Тамбома с одной.
      "Разгром" в одну амкаровскую калитку.
      Судья Роман Галимов отсудил хорошо.
      Все карточки по делу, а Амкар был сильнее Тамбова.
      Цена победы Амкара - 5 желтых карточек и один забитый мяч в этом матче.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Виктор12 20 мая 2018, 20:41

      Проиграла не команда, проиграл регион, область, ЛЮДИ!!! Если бы не было приказа НЕ ПУЩАТЬ, где бы был тот сраный Амкар???!!!

      -3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 мая 2018, 20:29

      Амкар взял то, что ему принадлежало...
      Девять очков- не та разница, которая должна быть между ЛЕ и вылетом в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > семёнычев 20 мая 2018, 20:43

      Да ничего ему не принадлежало!!!! Думайте, рассуждайте и выйдете на ПРАВДУ, а она такая, что волосы дыбом встанут!!! Кто и куда выйдет решают В КАБИНЕТАХ!!!!

      -1
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