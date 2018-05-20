Фонсека: «У меня были более финансово выгодные предложения, но я решил остаться в Украине»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека объяснил, почему решил остаться в стране, несмотря на более выгодные предложения от других клубов. В частности, португальцем интересовался «Зенит».

– Поздравляем вас с чемпионством и продлением контракта. Почему вы выбрали именно «Шахтер», ведь известно, что были и другие предложения?

– Спасибо. Да, это правда, но я чувствую себя в «Шахтере» очень хорошо. Меня отлично приняли и уважают в Украине. Несмотря на то что были даже более выгодные финансовые предложения, решил остаться и продолжить работу, начатую два года назад.

Я счастлив в этом клубе и стране. Не было никаких поводов, которые бы меня достаточно мотивировали уйти отсюда.