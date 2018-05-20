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    Фонсека: «У меня были более финансово выгодные предложения, но я решил остаться в Украине»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека объяснил, почему решил остаться в стране, несмотря на более выгодные предложения от других клубов. В частности, португальцем интересовался «Зенит».

    – Поздравляем вас с чемпионством и продлением контракта. Почему вы выбрали именно «Шахтер», ведь известно, что были и другие предложения?

    – Спасибо. Да, это правда, но я чувствую себя в «Шахтере» очень хорошо. Меня отлично приняли и уважают в Украине. Несмотря на то что были даже более выгодные финансовые предложения, решил остаться и продолжить работу, начатую два года назад.

    Я счастлив в этом клубе и стране. Не было никаких поводов, которые бы меня достаточно мотивировали уйти отсюда.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    20.05.2018 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 10:01

      Балабол. Если было бы хотя бы такое-же предложение из другого чемпа, сразу свалил бы оттуда.

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