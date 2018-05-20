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  • Хохлов: «После победы над «Спартаком» болельщики ЦСКА присылали сообщения с благодарностью»

Хохлов: «После победы над «Спартаком» болельщики ЦСКА присылали сообщения с благодарностью»

20 мая 2018, 01:42
9

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, как болельщики ЦСКА благодарили его за победу над «Спартаком» в заключительном туре РФПЛ.

– Виктор Гончаренко после вашего матча со «Спартаком» в последнем туре звонил?

– Нет. А должен был? (Смеется.) ЦСКА решал свои задачи, мы – свои. Так получилось, что помогли армейцам. Знаю, что Онопко позвонил Никифорову. Поблагодарил, привет всем передал.

– А болельщики ЦСКА писали?

– Да! Очень много. Не знаю, сколько именно, не считал. Но постоянно сыпались сообщения в телефон. Причем даже с незнакомых номеров. Люди как-то узнавали номер и просто присылали благодарности. Подписывались: «Болельщик ЦСКА».

По итогам чемпионата ЦСКА занял второе место в РФПЛ, «Спартак» – третье.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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nirita
1526795393
Это ещё раз доказывает, что Спартак самая лучшая команда в России!
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orlovcar
1526796805
норм так порвали очко свинорылым)))
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VIPded
1526799617
Реально подсобили динамики! Спасибо!!!
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piligrim1986
1526800486
ибо больше за сезон и вспомнить нечего
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Мары
1526806248
Сильно прыгнуть конь не может Но Динамо им поможет. А по большому счёту сами виноваты.Динамо молодцы.Лапки не сложили и дали нам по зубам.
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FanatSerj
1526809816
Сначала у ЦСКА 3 забрали, а потом как бы со Спартаком вернули. А вообще вряд ли они прям думали о ЦСКА, в этом году чемпионат ацкий по плотности, последний тур так вообще был бомба. 35 очков - стыки раньше этого хватало чтобы повыше болтаться.
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Blossiya
1526831165
Теперь Хохлову осталось только мемуары писать. Как я победил Спартак. Бестселлер будет. И все три письма болельщиков приложить как исторический документ)))
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volfrik
1526833708
карере тоже спасибо
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zigbert
1526834023
Так получилось что помощь Динамо оказалась столь весомой.
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