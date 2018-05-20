Хохлов: «После победы над «Спартаком» болельщики ЦСКА присылали сообщения с благодарностью»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, как болельщики ЦСКА благодарили его за победу над «Спартаком» в заключительном туре РФПЛ.

– Виктор Гончаренко после вашего матча со «Спартаком» в последнем туре звонил?

– Нет. А должен был? (Смеется.) ЦСКА решал свои задачи, мы – свои. Так получилось, что помогли армейцам. Знаю, что Онопко позвонил Никифорову. Поблагодарил, привет всем передал.

– А болельщики ЦСКА писали?

– Да! Очень много. Не знаю, сколько именно, не считал. Но постоянно сыпались сообщения в телефон. Причем даже с незнакомых номеров. Люди как-то узнавали номер и просто присылали благодарности. Подписывались: «Болельщик ЦСКА».

По итогам чемпионата ЦСКА занял второе место в РФПЛ, «Спартак» – третье.