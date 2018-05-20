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    Хохлов: «После победы над «Спартаком» болельщики ЦСКА присылали сообщения с благодарностью»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, как болельщики ЦСКА благодарили его за победу над «Спартаком» в заключительном туре РФПЛ.

    – Виктор Гончаренко после вашего матча со «Спартаком» в последнем туре звонил?

    – Нет. А должен был? (Смеется.) ЦСКА решал свои задачи, мы – свои. Так получилось, что помогли армейцам. Знаю, что Онопко позвонил Никифорову. Поблагодарил, привет всем передал.

    – А болельщики ЦСКА писали?

    – Да! Очень много. Не знаю, сколько именно, не считал. Но постоянно сыпались сообщения в телефон. Причем даже с незнакомых номеров. Люди как-то узнавали номер и просто присылали благодарности. Подписывались: «Болельщик ЦСКА».

    По итогам чемпионата ЦСКА занял второе место в РФПЛ, «Спартак» – третье.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 01:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 19:33

      Так получилось что помощь Динамо оказалась столь весомой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 20 мая 2018, 19:28

      карере тоже спасибо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 мая 2018, 18:46

      Теперь Хохлову осталось только мемуары писать. Как я победил Спартак. Бестселлер будет. И все три письма болельщиков приложить как исторический документ)))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 мая 2018, 12:50

      Сначала у ЦСКА 3 забрали, а потом как бы со Спартаком вернули.
      А вообще вряд ли они прям думали о ЦСКА, в этом году чемпионат ацкий по плотности, последний тур так вообще был бомба.
      35 очков - стыки раньше этого хватало чтобы повыше болтаться.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 11:50

      Сильно прыгнуть конь не может
      Но Динамо им поможет.

      А по большому счёту сами виноваты.Динамо молодцы.Лапки не сложили и дали нам по зубам.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 мая 2018, 10:14

      ибо больше за сезон и вспомнить нечего

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 мая 2018, 10:00

      Реально подсобили динамики! Спасибо!!!

      2
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 20 мая 2018, 09:13

      норм так порвали очко свинорылым)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      nirita 20 мая 2018, 08:49

      Это ещё раз доказывает, что Спартак самая лучшая команда в России!

      1
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