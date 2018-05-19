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    Фердинанд – о финале Кубка Англии: «На месте тренера «МЮ» горячо. Хочу видеть сегодня Моуринью суперохлажденным»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» пожелал удачи главному тренеру «красных дьяволов» Жозе Моуринью в сегодняшнем финале Кубка Англии с «Челси».

    Футболист побывал на стадионе «Уэмбли», на котором пройдет встреча, и посидел на одном из тренерских кресел.

    «На месте главного тренера «Манчестер Юнайтед» горячо. Я хочу увидеть, как сегодня Жозе будет выглядеть суперохлажденным!» – написал Фердинанд на своей странице в инстаграме.

    Поединок «Челси» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 19:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

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    Источник: Instagram

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    19.05.2018 15:33
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