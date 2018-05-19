Фердинанд – о финале Кубка Англии: «На месте тренера «МЮ» горячо. Хочу видеть сегодня Моуринью суперохлажденным»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» пожелал удачи главному тренеру «красных дьяволов» Жозе Моуринью в сегодняшнем финале Кубка Англии с «Челси».

Футболист побывал на стадионе «Уэмбли», на котором пройдет встреча, и посидел на одном из тренерских кресел.

«На месте главного тренера «Манчестер Юнайтед» горячо. Я хочу увидеть, как сегодня Жозе будет выглядеть суперохлажденным!» – написал Фердинанд на своей странице в инстаграме.

Поединок «Челси» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 19:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.