Член правления «Барселоны»: «Неймар был очень хорош в нашей команде. Уверен, он сожалеет о своем уходе»

Член совета директоров «Барселоны» Хавьер Бордас убежден, что нападающий Неймар сожалеет о своем решении покинуть каталонский клуб прошлым летом ради перехода в «ПСЖ».

В последнее время СМИ сообщают, что бразилец недоволен своим положением в Париже и хочет уйти. «Реал» – один из претендентов на футболиста.

«Неймар может перейти куда угодно. Лично я бы не мечтал, что он подпишет контракт с «Реалом». Похоже, его не устраивает Париж, и мы уже это поняли.

Он был очень хорош в «Барселоне» и я убежден, что он сожалеет о своем уходе

Мы выиграли больше «Реала», у нас есть больше особенных вещей. Если вы посмотрите на последние несколько лет, то увидите, что у нас гораздо больше трофеев. Но то, что «Реал» – отличная команда, это действительно правда», – сказал Бордас.