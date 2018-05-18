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    Член правления «Барселоны»: «Неймар был очень хорош в нашей команде. Уверен, он сожалеет о своем уходе»

    Член совета директоров «Барселоны» Хавьер Бордас убежден, что нападающий Неймар сожалеет о своем решении покинуть каталонский клуб прошлым летом ради перехода в «ПСЖ».

    В последнее время СМИ сообщают, что бразилец недоволен своим положением в Париже и хочет уйти. «Реал» – один из претендентов на футболиста.

    «Неймар может перейти куда угодно. Лично я бы не мечтал, что он подпишет контракт с «Реалом». Похоже, его не устраивает Париж, и мы уже это поняли.

    Он был очень хорош в «Барселоне» и я убежден, что он сожалеет о своем уходе

    Мы выиграли больше «Реала», у нас есть больше особенных вещей. Если вы посмотрите на последние несколько лет, то увидите, что у нас гораздо больше трофеев. Но то, что «Реал» – отличная команда, это действительно правда», – сказал Бордас.

    Источник: Tribalfootball

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    18.05.2018 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 мая 2018, 22:21

      Реал говно

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