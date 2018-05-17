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    Широков: «Глупо играть от обороны с Египтом и Саудовской Аравией»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матчей российской сборной с командами Египта и Саудовской Аравии на чемпионате мира.

    «Думаю, что в матчах против Саудовской Аравии и Египта сборная России будет играть первым номером. А вот как пойдет, сказать трудно. Но глупо против этих команд на домашнем чемпионате мира играть от обороны. Поэтому наверняка у нас в составе будут мобильные полузащитники, чтобы они успевали накрывать игроков соперника, дабы те не делали целенаправленные передачи», – сказал Широков.

    Также россияне сыграют на групповом этапе чемпионата мира с Уругваем.

    Источник: Спорт FM

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    17.05.2018 16:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 21:51

      С Саудовской Аравией пожалуй да. А вот с Египтом поосторожнее,Салах может наказать.Сборная Уругвая вообще выделяется из этой тройки своей игрой. Спасти нашу сборную может только вдохновленная игра и поддержка трибун.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 19:02

      от нас мало что зависит, как уж позволят играть так и будем...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 18:07

      Да да, против Кавани с Суаресом и Салаха будем атаковать! Бесспорно мля...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 18:01

      Ой всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 мая 2018, 17:17

      Как они позволят, так наши кудесники мяча и будут играть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 17 мая 2018, 17:08

      готовый тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 17 мая 2018, 17:04

      Рома так рассуждает, как-будто играем не на ЧМ, а какой-нибудь тов.матч с Мальтой, например

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