Широков: «Глупо играть от обороны с Египтом и Саудовской Аравией»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матчей российской сборной с командами Египта и Саудовской Аравии на чемпионате мира.

«Думаю, что в матчах против Саудовской Аравии и Египта сборная России будет играть первым номером. А вот как пойдет, сказать трудно. Но глупо против этих команд на домашнем чемпионате мира играть от обороны. Поэтому наверняка у нас в составе будут мобильные полузащитники, чтобы они успевали накрывать игроков соперника, дабы те не делали целенаправленные передачи», – сказал Широков.

Также россияне сыграют на групповом этапе чемпионата мира с Уругваем.