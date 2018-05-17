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  • Широков: «Глупо играть от обороны с Египтом и Саудовской Аравией»

Широков: «Глупо играть от обороны с Египтом и Саудовской Аравией»

17 мая 2018, 16:22
7

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матчей российской сборной с командами Египта и Саудовской Аравии на чемпионате мира.

«Думаю, что в матчах против Саудовской Аравии и Египта сборная России будет играть первым номером. А вот как пойдет, сказать трудно. Но глупо против этих команд на домашнем чемпионате мира играть от обороны. Поэтому наверняка у нас в составе будут мобильные полузащитники, чтобы они успевали накрывать игроков соперника, дабы те не делали целенаправленные передачи», – сказал Широков.

Также россияне сыграют на групповом этапе чемпионата мира с Уругваем.

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Саудовская Аравия Россия Египет Широков Роман
Комментарии (7)
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Бухбух
1526565868
Рома так рассуждает, как-будто играем не на ЧМ, а какой-нибудь тов.матч с Мальтой, например
Ответить
kvm5
1526566080
готовый тренер
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Чикомас
1526566671
Как они позволят, так наши кудесники мяча и будут играть...
Ответить
Uruguay2018
1526569302
Ой всё.
Ответить
Федя Кабак
1526569655
Да да, против Кавани с Суаресом и Салаха будем атаковать! Бесспорно мля...
Ответить
OfaZavr
1526572957
от нас мало что зависит, как уж позволят играть так и будем...
Ответить
zigbert
1526583089
С Саудовской Аравией пожалуй да. А вот с Египтом поосторожнее,Салах может наказать.Сборная Уругвая вообще выделяется из этой тройки своей игрой. Спасти нашу сборную может только вдохновленная игра и поддержка трибун.
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