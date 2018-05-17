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    Исполнительный директор «Атлетико»: «Гризманн может уйти в клуб, где он никогда не войдет в историю»

    Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин ждет решение форварда команды Антуана Гризманна о своем будущем.

    «Сейчас все полностью зависит от него, от его чувств к клубу.

    Если он хочет, то может творить историю с «Атлетико», где все построено вокруг него. Или он может уйти в другой клуб, где он никогда не войдет в историю.

    Но если он все же решит нас покинуть, то нам в любом случае стоит уважать его решение», – сказал Хиль Марин.

    Напомним, ранее сообщалось, что летом Гризманн перейдет в «Барселону».

    Источник: Goal.com

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    17.05.2018 11:38
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 18:06

      ну если выберет своим следующим клубом какой-нибудь гранд и не сбавит в уровне игры то вполне может войти в истории.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 14:24

      Не хотят его отпускать из Атлетико и ставят всевозможные препятствия.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 мая 2018, 11:53

      У нас в Спартаке он точно бы вошёл в историю!!!

      3
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      Рейтинг: +571

      levon_man 17 мая 2018, 11:49

      Он может уйти в клуб который сам творит историю. Да и их связки тоже могут стать историей

      2
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