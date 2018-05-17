Исполнительный директор «Атлетико»: «Гризманн может уйти в клуб, где он никогда не войдет в историю»

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин ждет решение форварда команды Антуана Гризманна о своем будущем.

«Сейчас все полностью зависит от него, от его чувств к клубу.

Если он хочет, то может творить историю с «Атлетико», где все построено вокруг него. Или он может уйти в другой клуб, где он никогда не войдет в историю.

Но если он все же решит нас покинуть, то нам в любом случае стоит уважать его решение», – сказал Хиль Марин.

Напомним, ранее сообщалось, что летом Гризманн перейдет в «Барселону».