Неймар – о победе на ЧМ-2018: «Кубок мира должен стать моим!»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает одержать победу на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

«Чемпионат мира – самое большое соревнование. Я просто хочу принять в нем участие и одержать победу. Этот кубок должен стать моим!

Мое здоровье? Я уже начал работать с мячом, чувствую себя хорошо. У меня нет никакого дискомфорта в связи с переломом.

Конечно, у меня были определенные опасения, что я не успею восстановиться вовремя, но постепенно я иду к своей цели», – заявил Неймар.

Напомним, бразилец получил перелом ноги в феврале этого года.