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    Неймар – о победе на ЧМ-2018: «Кубок мира должен стать моим!»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает одержать победу на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

    «Чемпионат мира – самое большое соревнование. Я просто хочу принять в нем участие и одержать победу. Этот кубок должен стать моим!

    Мое здоровье? Я уже начал работать с мячом, чувствую себя хорошо. У меня нет никакого дискомфорта в связи с переломом.

    Конечно, у меня были определенные опасения, что я не успею восстановиться вовремя, но постепенно я иду к своей цели», – заявил Неймар.

    Напомним, бразилец получил перелом ноги в феврале этого года.

    Источник: Goal.com

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    17.05.2018 08:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 18:30

      а ты чё один надумал выходить на поле что значит МОИМ ???? тут вся команда стремится к завоеванию кубка поменьше выпендривайся

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 мая 2018, 15:55

      твоим? может общекомандным, победой всей страны?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 мая 2018, 13:29

      Губки закатай,хотелка ещё маловата.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 13:24

      Трудно ему будет играть после такой серьезной травмы. Бразилия конечно же сильна и является одним из претендентов на "Кубок мира".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 мая 2018, 13:07

      Неймар-средний игрок! ему далеко до Гризмана ,Виллиана .Салаха Коке , Роналду....

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 17 мая 2018, 11:21

      за...пу на воротник ему, а не кубок

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:54

      многие думают так же и битва за кубок предстоит серьезная!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 мая 2018, 10:36

      Хотеть не вредно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 мая 2018, 10:34

      Было бы лутче что станет нашей сборной а не как мразь моим будто ты один играешь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 мая 2018, 09:51

      Российский кубок будет

      3
      Ответить
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