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Неймар – о победе на ЧМ-2018: «Кубок мира должен стать моим!»

17 мая 2018, 08:25
15

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает одержать победу на предстоящем в России чемпионате мира-2018.

«Чемпионат мира – самое большое соревнование. Я просто хочу принять в нем участие и одержать победу. Этот кубок должен стать моим!

Мое здоровье? Я уже начал работать с мячом, чувствую себя хорошо. У меня нет никакого дискомфорта в связи с переломом.

Конечно, у меня были определенные опасения, что я не успею восстановиться вовремя, но постепенно я иду к своей цели», – заявил Неймар.

Напомним, бразилец получил перелом ноги в феврале этого года.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (15)
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Garrincha58
1526535655
поживем увидим Дзюба тоже рвется в бой за этот Кубок аж из трусов вываливался чтобы насрать Зениту и у него получилось может и Кубок получится взять....(шютка)
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Viper for CSKA
1526538025
Посмотрим на тебя, когда немцы вам снова покажут настоящую игру в футбол, самоуверенные петухи.
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Cubinec1989
1526538552
Не "Нашим" не "Кубок должен принадлежать сборной Бразилии"...Моим) мда...ЧСВ уровня "Бох")
Ответить
Антибиотик111
1526538876
Купишь копию,при твоей то зарплате-это не сложно.А настоящего тебе не видать,как своих ушей.
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СашкаГуров
1526539903
Российский кубок будет
Ответить
de bruyne
1526542499
Было бы лутче что станет нашей сборной а не как мразь моим будто ты один играешь
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polt
1526542617
Хотеть не вредно.
Ответить
OfaZavr
1526543669
многие думают так же и битва за кубок предстоит серьезная!
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Чермындыр
1526545264
за...пу на воротник ему, а не кубок
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zigbert
1526552651
Трудно ему будет играть после такой серьезной травмы. Бразилия конечно же сильна и является одним из претендентов на "Кубок мира".
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