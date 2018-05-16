Манданда, Окампос, Пайет – в старте «Марселя» на матч с «Атлетико»; Годин, Коста, Гризманн сыграют за испанцев

Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико».

«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Товен, Дзамбо, Пайет, Сансон, Окампос, Жермен.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас, Корреа, Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 по Москве на лионском стадионе «Стад де Люмьер».

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