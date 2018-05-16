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    Манданда, Окампос, Пайет – в старте «Марселя» на матч с «Атлетико»; Годин, Коста, Гризманн сыграют за испанцев

    Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико».

    «Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Товен, Дзамбо, Пайет, Сансон, Окампос, Жермен.

    «Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Лукас, Корреа, Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 по Москве на лионском стадионе «Стад де Люмьер».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    16.05.2018 20:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 мая 2018, 21:13

      Куда же без любимого игрочка Геннадия Орлова Манданда...

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 16 мая 2018, 21:04

      Матч будет огонь!!!

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