«ПСЖ» хочет продать Неймара на 150 миллионов дороже, чем он был куплен у «Барселоны»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи готов расстаться с нападающим Неймаром этим летом.

Руководство парижан разочаровано нежеланием бразильца заявить о своей приверженности клубу на фоне интенсивных спекуляций по поводу его возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

В свою очередь, тренерский штаб очень недоволен тем, что 26-летний футболист отказался принимать участие в заключительных матчах сезона. Форварда подозревают в том, что он воспользовался своей реабилитацией после травмы, чтобы не играть в последний месяц кампании и остаться свежим к старту чемпионата мира.

Таким образом, «ПСЖ» готов продать Неймар этим летом, но за очень высокую цену. Представители «Реала» и «Манчестер Юнайтед» были уведомлены, что игрок не покинет клуб менее чем за 370 миллионов евро.

Напомним, в 2017 году парижане заплатили за нападающего «Барселоне» 222 миллиона.