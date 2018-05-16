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    «ПСЖ» хочет продать Неймара на 150 миллионов дороже, чем он был куплен у «Барселоны»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи готов расстаться с нападающим Неймаром этим летом.

    Руководство парижан разочаровано нежеланием бразильца заявить о своей приверженности клубу на фоне интенсивных спекуляций по поводу его возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

    В свою очередь, тренерский штаб очень недоволен тем, что 26-летний футболист отказался принимать участие в заключительных матчах сезона. Форварда подозревают в том, что он воспользовался своей реабилитацией после травмы, чтобы не играть в последний месяц кампании и остаться свежим к старту чемпионата мира.

    Таким образом, «ПСЖ» готов продать Неймар этим летом, но за очень высокую цену. Представители «Реала» и «Манчестер Юнайтед» были уведомлены, что игрок не покинет клуб менее чем за 370 миллионов евро.

    Напомним, в 2017 году парижане заплатили за нападающего «Барселоне» 222 миллиона.

    Источник: Tribalfootball

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    16.05.2018 15:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 21:18

      За такие деньги покупать его никто не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 19:51

      Перес впарит бензема и даст 200 млн и все

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 мая 2018, 19:39

      Сума сошли)) да за 370 млн команду отличных игроков можно накупить, выиграть чемпионат ну и лч на след сезон)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 19:06

      мыльная опера "куда перейдет Неймар" снова в эфире))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1052

      mig28 16 мая 2018, 17:28

      Часть сезона протупил, часть сломанный пролежал = 370 млн.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 16 мая 2018, 16:53

      Опять начался этот бразильский сериал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 16 мая 2018, 16:39

      Да кому он нежен качерешка храмая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 16:35

      Главная задача ПСЖ - вернуть хотя-бы средства, потраченные на его покупку.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 16:28

      ПСЖ поняли что они лоханулись с Неймаром у них сейчас есть Мбаппе он не хуже а скоро и лучше будет Неймара,a если Неймар не выиграет ЧМ и там не отличится его и за 222 млн никто не купит

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 мая 2018, 16:18

      О футболе никто и не думает ни Неймар,ни руководство ПСЖ......раскручивают медиа звезду,вот этот медиа раскрученный бренд и продают,но не футболиста!

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