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  • «ПСЖ» хочет продать Неймара на 150 миллионов дороже, чем он был куплен у «Барселоны»

«ПСЖ» хочет продать Неймара на 150 миллионов дороже, чем он был куплен у «Барселоны»

16 мая 2018, 15:56
18

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи готов расстаться с нападающим Неймаром этим летом.

Руководство парижан разочаровано нежеланием бразильца заявить о своей приверженности клубу на фоне интенсивных спекуляций по поводу его возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

В свою очередь, тренерский штаб очень недоволен тем, что 26-летний футболист отказался принимать участие в заключительных матчах сезона. Форварда подозревают в том, что он воспользовался своей реабилитацией после травмы, чтобы не играть в последний месяц кампании и остаться свежим к старту чемпионата мира.

Таким образом, «ПСЖ» готов продать Неймар этим летом, но за очень высокую цену. Представители «Реала» и «Манчестер Юнайтед» были уведомлены, что игрок не покинет клуб менее чем за 370 миллионов евро.

Напомним, в 2017 году парижане заплатили за нападающего «Барселоне» 222 миллиона.

Источник: Tribalfootball
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Манчестер Юнайтед Неймар
Комментарии (18)
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Vickont
1526475667
За эти деньги можно купить всех игроков РФПЛ+ФНЛ+ПФЛ
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Боцман59rus
1526475795
лицо не треснет?
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kvm5
1526475962
бизнес однако
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insider_retro
1526476004
Неймар растёт неизбежно, как тамагочи, только в цене!..)) В остальном, ему, пока, далековато до двух известных и заслуженных апостолов футбольного мира!..))
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zatonn
1526476230
Ни Реал, ни МЮ его за такие деньги не возьмут!
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The_Enot
1526478806
Опять начался этот бразильский сериал.
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OfaZavr
1526486810
мыльная опера "куда перейдет Неймар" снова в эфире))
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juvseriy
1526488755
Сума сошли)) да за 370 млн команду отличных игроков можно накупить, выиграть чемпионат ну и лч на след сезон)
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BlackMurder
1526489517
Перес впарит бензема и даст 200 млн и все
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zigbert
1526494716
За такие деньги покупать его никто не будет.
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