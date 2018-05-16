Гвардиола: «Я бы предпочел снова выиграть АПЛ, чем одержать победу в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола расставил приоритеты для своей команды на следующий сезон.

«Я бы предпочел снова выиграть Премьер-лигу, чем одержать победу в Лиге чемпионов. В следующем сезоне я бы не отказался от такого развития событий, по которым мы опять вылетели бы из Лиги чемпионов и выиграли Премьер-лигу.

Премьер-лига – это самый важный турнир. Здесь нужна стабильность. Лига чемпионов – настолько сложный турнир, все соперники настолько хороши… Но АПЛ – самый важный турнир.

Конечно, победа в Лиге чемпионов является одной из наших целей, и мы поборемся за нее», – сказал Гвардиола.