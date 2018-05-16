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    Гвардиола: «Я бы предпочел снова выиграть АПЛ, чем одержать победу в ЛЧ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола расставил приоритеты для своей команды на следующий сезон.

    «Я бы предпочел снова выиграть Премьер-лигу, чем одержать победу в Лиге чемпионов. В следующем сезоне я бы не отказался от такого развития событий, по которым мы опять вылетели бы из Лиги чемпионов и выиграли Премьер-лигу.

    Премьер-лига – это самый важный турнир. Здесь нужна стабильность. Лига чемпионов – настолько сложный турнир, все соперники настолько хороши… Но АПЛ – самый важный турнир.

    Конечно, победа в Лиге чемпионов является одной из наших целей, и мы поборемся за нее», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    16.05.2018 09:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +142

      SERG63 22 мая 2018, 14:04

      Легко оправдался за вылет из ЛЧ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 мая 2018, 06:31

      вот как раз для ПСЖ и Сити главная цель лч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 18 мая 2018, 15:15

      " не достигнув желаемого, они сделали вид что желали достигнутого...."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 17 мая 2018, 08:33

      Лашара, обложался он

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 мая 2018, 01:58

      ЛЧ определяет сильнейшего среди сильнейших Европы, а АПЛ другой уровень...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 16 мая 2018, 21:06

      ЛЧ это битва титанов , турнир грандов. Таких как РЕАЛ , Барселона , Бавария , Ювентус , МЮ. Если не видеш себя рядом с ними нечего делать там.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 16:54

      Ну тогда откажись сразу от участия ЛЧ в пользу другого клуба, как, например, в России.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 мая 2018, 15:35

      зря он так, иногда я его не совсем понимаю.

      2
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 16 мая 2018, 15:01

      Выиграл бы ЛЧ, говорил бы, что ЛЧ – самый важный турнир.

      3
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 16 мая 2018, 14:25

      Ни ПСЖ,ни"Сити" не видать ЛЧ. Такое за деньги не купить. Вчерашний аутсайдер не может в одночасье стать легендой,только из-за вложенных в него пары миллиардов. Такое достигается десятилетиями.

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