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Нойер – в расширенном составе сборной Германии на чемпионат мира

15 мая 2018, 15:19
14

Немецкий футбольный союз объявил расширенный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018. Отметим, что в списке оказался голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, не игравший из-за травмы с сентября.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп.

Защитники: Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил, Леон Горецка, Марко Ройс, Себастьян Руди.

Нападающие: Лерой Сане, Нильс Петерсен, Марио Гомес, Тимо Вернер, Томас Мюллер.

Источник: DFB
Чемпионат мира Германия Нойер Мануэль
Комментарии (14)
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Shogun
1526387285
Нойер и Трапп? Если первый займет место в старте, то это кошмар и взять лавочника вместо Кариуса кадр тупизма
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Viper for CSKA
1526397344
Ферманн заслужил вызов, странно, что выбор пал на Траппа. Ну и по остальным линиям вопросы есть.
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Cules2013
1526405273
Хм... Лено и Трапп выглядят явно лишними в этом списке. Чем Бауманн или Кариус хуже? В Германии полно хороших вратарей, а у этих двух много косяков случается.
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Schicko_008
1526411468
Неужели Ройс-таки сыграет на ЧМ?!
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Schicko
1526462684
То есть наигрывали-наигрывали Вагнера и Штиндля, и не взяли их в сборную) Ну и правильно)
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