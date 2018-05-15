Нойер – в расширенном составе сборной Германии на чемпионат мира

Немецкий футбольный союз объявил расширенный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018. Отметим, что в списке оказался голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, не игравший из-за травмы с сентября.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп.

Защитники: Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил, Леон Горецка, Марко Ройс, Себастьян Руди.

Нападающие: Лерой Сане, Нильс Петерсен, Марио Гомес, Тимо Вернер, Томас Мюллер.