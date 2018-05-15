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    Нойер – в расширенном составе сборной Германии на чемпионат мира

    Немецкий футбольный союз объявил расширенный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018. Отметим, что в списке оказался голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, не игравший из-за травмы с сентября.

    Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп.

    Защитники: Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та.

    Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил, Леон Горецка, Марко Ройс, Себастьян Руди.

    Нападающие: Лерой Сане, Нильс Петерсен, Марио Гомес, Тимо Вернер, Томас Мюллер.

    Источник: DFB

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    15.05.2018 15:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +110

      Schicko 16 мая 2018, 12:24

      То есть наигрывали-наигрывали Вагнера и Штиндля, и не взяли их в сборную) Ну и правильно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 15 мая 2018, 22:11

      Неужели Ройс-таки сыграет на ЧМ?!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 мая 2018, 20:27

      Хм... Лено и Трапп выглядят явно лишними в этом списке. Чем Бауманн или Кариус хуже? В Германии полно хороших вратарей, а у этих двух много косяков случается.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 15 мая 2018, 18:15

      Ферманн заслужил вызов, странно, что выбор пал на Траппа. Ну и по остальным линиям вопросы есть.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 15 мая 2018, 15:28

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      Нойер и Трапп? Если первый займет место в старте, то это кошмар и взять лавочника вместо Кариуса кадр тупизма

      -34
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Shogun 15 мая 2018, 15:54

      Тер Стеген будет в старте! а вместо всеx остальныx считаю стоило взять Ферманна и Цилера!

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > David_Fio 15 мая 2018, 17:18

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      И я про то, зачем Леву лавочники у него и так игроков полно нормальных и играют которые постоянно, а он лавочников понабрал

      -35
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Shogun 15 мая 2018, 17:28

      Я думаю, что можно взять одного лавочника третьим вратарем! Вот Вилли Кабаллеро в списке из пока 4 киперов Аргентины! Ведь в ситуации, если основные два голкипера травмируются, нужен человек, которому не привыкать заменять основного кипера в критической ситуации! Но у Аргентины вообще ситуация удивительная! Бессменный кипер страны последнего десятилетия лавочник во всех командах, которых играл после Алкмара - Монако, Сампдория, МЮ

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      Рейтинг: +102

      Shogun > David_Fio 15 мая 2018, 18:02

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      Да у Аргентины тренер вылитый прямо, как Черчесов набирает всякий сброд, а особенно бестолковых хавбеков из Зенита и что-то хочет с ними сделать, ставит ставку чисто на Месси, видел одну игру без Месси и слив тотальный был, так что мертвая Аргентина, а в Сампдории Ромеро он играл постоянно как помню, а Кабаллеро чисто из-за его сказанных слов не брали, кого то тренера он тогда грамотно обосрал и обосрал то по делу

      -35
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Shogun 15 мая 2018, 18:43

      А кабаллеро согласен! По Ромеро не согласен! Он там мало того что Вивиано проиграл конкуренцию, но даже его дублеру, а сначала, да, приобретался как основной! Вивиано четкий парень, но как можно толстожопому Субашичу проиграть конкуренцию - не понятно!

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > Shogun 16 мая 2018, 21:49

      Диванные эксперты считают, что умнее тренера который последний ЧМ взял!

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      Рейтинг: +102

      Shogun > AnTiNeHrEsT 16 мая 2018, 21:53

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      Молчи лучше чучело неадекватное и изучай сперва статистику олигофрен и видение игры лось

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > Shogun 17 мая 2018, 10:15

      После последних слов,ты меня не адекватным назвал?Ты считаешь, что выучил статистику и ведение игры на столько, что бы думать, что лучше Лёва знаешь кого брать в команду?

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      Рейтинг: +102

      Shogun > AnTiNeHrEsT 17 мая 2018, 10:45

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      Ты дебил явный бл9, Нойер не играл целый сезон, а Трапп лавку охраняет уже, как второй год, мозг купи чучело питерское

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