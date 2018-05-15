Комиссар Итальянской федерации футбола: «Манчини очень хотелось возглавить сборную Италии»

Комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини рад приходу Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

«В федерации все счастливы, и Роберто счастлив. Во вторник будет официальная презентация. Все объясним о контракте.

Манчини очень хотелось возглавить сборную Италии, что он доказал конкретным образом. Позже он объяснит, как он организует свою работу, начиная с первых товарищеских матчей», – рассказал Фаббричини.

Напомним, на вторник, 15 мая, назначена официальная презентация нового главного тренера команды.