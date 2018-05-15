Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комиссар Итальянской федерации футбола: «Манчини очень хотелось возглавить сборную Италии»

    Комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини рад приходу Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

    «В федерации все счастливы, и Роберто счастлив. Во вторник будет официальная презентация. Все объясним о контракте.

    Манчини очень хотелось возглавить сборную Италии, что он доказал конкретным образом. Позже он объяснит, как он организует свою работу, начиная с первых товарищеских матчей», – рассказал Фаббричини.

    Напомним, на вторник, 15 мая, назначена официальная презентация нового главного тренера команды.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 20:19

      Наконец то многострадальная Италия нашла своего избранника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 мая 2018, 09:32

      А мы его сплавить, какое совпадение

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 15 мая 2018, 09:30

      может поэтому он откровенно слил чемпионат

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11