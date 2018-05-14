Анчелотти возглавит «Наполи» в случае ухода Сарри, на которого претендует «Зенит»

Журналист ресурса Calcionapoli24 Клаудио Руссо поделился информацией о возможной смене главного тренера «Наполи».

«В прошлом месяце Де Лаурентис [президент клуба] начал работу над привлечением Карло Анчелотти на пост главного тренера. Текущая неделя может стать решающей, если Сарри захочет уйти.

У «Наполи» уже есть договоренность с Анчелотти», – написал Руссо в твиттере.

Напомним, Маурицио Сарри входит в число кандидатов на должность тренера «Зенита». В онлайн-голосовании среди болельщиков петербургского клуба он занимает второе место, уступая Сергею Семаку.

Также известно об интересе к Сарри со стороны «Челси».

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что очередная встреча между Анчелотти и Де Лаурентисом состоится 21 мая.