Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти возглавит «Наполи» в случае ухода Сарри, на которого претендует «Зенит»

    Журналист ресурса Calcionapoli24 Клаудио Руссо поделился информацией о возможной смене главного тренера «Наполи».

    «В прошлом месяце Де Лаурентис [президент клуба] начал работу над привлечением Карло Анчелотти на пост главного тренера. Текущая неделя может стать решающей, если Сарри захочет уйти.

    У «Наполи» уже есть договоренность с Анчелотти», – написал Руссо в твиттере.

    Напомним, Маурицио Сарри входит в число кандидатов на должность тренера «Зенита». В онлайн-голосовании среди болельщиков петербургского клуба он занимает второе место, уступая Сергею Семаку.

    Также известно об интересе к Сарри со стороны «Челси».

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что очередная встреча между Анчелотти и Де Лаурентисом состоится 21 мая.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2018 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 20:36

      Может хватит нам макарон. Я, лично, на гречку с перловкой перешел, видеть их не могу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:14

      Анчелотти с Наполи может подвинуть Юве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 14 мая 2018, 16:20

      Сарри в Зенит не пойдет. Тем более что есть интерес со стороны Челси.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11