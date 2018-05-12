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    Семин – фанатам: «Вы должны приходить на футбол не как на войну. Мальчишке 14 лет, он в больнице. Для чего это?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к футбольным болельщикам.

    «Мальчик попал в непростую ситуацию. Взорвался файер и он получил повреждения. Хотел бы обратиться к вам, дорогие болельщики. Вы приходите на матч, чтобы получать удовольствие. Наши игроки играют сердцем, они собирают вас на трибуны. Но вы должны приходить на футбол не как на войну.

    Этот мальчишка, замечательный, ему всего 14 лет, он находится в больнице. Для чего это? Давайте будем корректны друг к другу. Будем уважать отношения между собой», – сказал Семин,

    Семин навестил в больнице мальчика, получившего серьезные ожоги от пиротехники в матче с «Зенитом»

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2018 01:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 мая 2018, 23:00

      Камеры на стадионы ставьте чтоб видно было каждое место и лишайте права посещения за файеры и тп

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:40

      да что им толку говорить то, много раз уже происходили всякие инциденты и к ним обращались и игроки, и тренеры, и руководство а мало когда это имело эффект.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 мая 2018, 10:24

      Штрафы надо вводить, как с этим мудаком выбежавшим на поле.

      За каждый выявленный факт попытки проноса пиротехники штраф по 200 тысяч, за факт использования на стадионе 500 тысяч + судебные издержки клуба. Всё, проблема мудаков решена.

      Деньги отправлять на развитие молодежного футбола.

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Masteralex 12 мая 2018, 17:20

      отличная инициатива... а то чинуши от спорта голодают же а население жирует

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Semargl18 12 мая 2018, 22:36

      читай внимательно, деньги будут собирать не чинуши от спорта, а клуб, и у клуба достаточно денег, чтобы не пилить эти копейки, а пускать на благое дело

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 мая 2018, 10:22

      Найти этих ...донов и засунуть файер в ж...опу,и поджечь...

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 12 мая 2018, 09:55

      Правильно сказал. И по человечески как-то, по простому, что б дошло...
      А не просто формально аяяяй, потому что надо.

      2
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      Рейтинг: +288

      NotFound 12 мая 2018, 09:41

      Так не пропускайте болельщиков на стадион с фаерами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 09:00

      Всем любителям огня и дыма надо задуматься над этим.

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 мая 2018, 08:59

      В точку сказано !

      2
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 12 мая 2018, 08:44

      Палыча в сборную!

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 12 мая 2018, 08:23

      Палыч тысячу раз прав! И пора наказывать не клубы, а самих "фанатов"

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