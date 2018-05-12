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  • Семин – фанатам: «Вы должны приходить на футбол не как на войну. Мальчишке 14 лет, он в больнице. Для чего это?»

Семин – фанатам: «Вы должны приходить на футбол не как на войну. Мальчишке 14 лет, он в больнице. Для чего это?»

12 мая 2018, 01:44
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к футбольным болельщикам.

«Мальчик попал в непростую ситуацию. Взорвался файер и он получил повреждения. Хотел бы обратиться к вам, дорогие болельщики. Вы приходите на матч, чтобы получать удовольствие. Наши игроки играют сердцем, они собирают вас на трибуны. Но вы должны приходить на футбол не как на войну.

Этот мальчишка, замечательный, ему всего 14 лет, он находится в больнице. Для чего это? Давайте будем корректны друг к другу. Будем уважать отношения между собой», – сказал Семин,

Семин навестил в больнице мальчика, получившего серьезные ожоги от пиротехники в матче с «Зенитом»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (17)
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FanatSerj
1526082365
да просто этим фаеристам яйца оторвать, чтоб других таких же не плодили и на стадион не пускать, пару показательных примеров и всё, будут все как шелковые. Уговорами тут к сожалению дело с места не сдвинуть.
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Добрый Бобер
1526098875
А вот можно такое же обращение от всех тренеров РФПЛ?
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Юрий Б.
1526100137
Жалко пацана
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Vickont
1526102639
Палыч тысячу раз прав! И пора наказывать не клубы, а самих "фанатов"
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XaXatyn
1526104779
В точку сказано !
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zigbert
1526104819
Всем любителям огня и дыма надо задуматься над этим.
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dddolphin
1526108111
Правильно сказал. И по человечески как-то, по простому, что б дошло... А не просто формально аяяяй, потому что надо.
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Masteralex
1526109886
Штрафы надо вводить, как с этим мудаком выбежавшим на поле. За каждый выявленный факт попытки проноса пиротехники штраф по 200 тысяч, за факт использования на стадионе 500 тысяч + судебные издержки клуба. Всё, проблема мудаков решена. Деньги отправлять на развитие молодежного футбола.
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OfaZavr
1526143207
да что им толку говорить то, много раз уже происходили всякие инциденты и к ним обращались и игроки, и тренеры, и руководство а мало когда это имело эффект.
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кузнецов артем
1526155222
Камеры на стадионы ставьте чтоб видно было каждое место и лишайте права посещения за файеры и тп
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