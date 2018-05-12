Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к футбольным болельщикам.

«Мальчик попал в непростую ситуацию. Взорвался файер и он получил повреждения. Хотел бы обратиться к вам, дорогие болельщики. Вы приходите на матч, чтобы получать удовольствие. Наши игроки играют сердцем, они собирают вас на трибуны. Но вы должны приходить на футбол не как на войну.

Этот мальчишка, замечательный, ему всего 14 лет, он находится в больнице. Для чего это? Давайте будем корректны друг к другу. Будем уважать отношения между собой», – сказал Семин,

Семин навестил в больнице мальчика, получившего серьезные ожоги от пиротехники в матче с «Зенитом»