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    Семин навестил в больнице мальчика, получившего серьезные ожоги от пиротехники в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин навестил в больнице юного болельщика команды. В матче 29 тура с «Зенитом» (1:0), который стал для железнодорожников чемпионским, мальчик Кирилл пострадал от взрывов пиротехники, которую зажгли болельщики красно-зеленых.

    «На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой.

    В матче с Зенитом наши болельщики воспользовались пиротехникой и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть.

    Друзья, призываю всех вас отказаться от любых опасных предметов на стадионе. Футбол – это игра, которая должны объединять людей, а не наносить им вред. Давайте в Туле будем дисциплинированными, ведь впереди еще чемпионат мира по футболу!» – написал Семин на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    11.05.2018 12:19
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 мая 2018, 17:50

      парня жалко конечно Палыч молодец НО... мне одному в глаза бросилось пастельное белье в БОЛЬНИЦЕ ???

      0
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 12 мая 2018, 11:32

      жесть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 мая 2018, 21:16

      Сёмин, конечно, правильно написал. Но тот, кто это делает, увы, не читает, а также не слушает строгих предупреждений на этот счёт. Нужно этим "пиротехникам" давать хотя бы 15 суток "принудиловки" в ожоговом центре.Пусть горшки потоскают, авось, до кого-нибудь дойдёт то, к чему приводят их подобное "боление". Тех, кто этого не поймёт, даже лоботомия не исправит.

      1
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:31

      Травма по глупости тех кто применяет эту пиротехнику. Семину респект.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:27

      здоровья парню! но все же интересно кому и зачем "навесил" Семин в больнице))

      3
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      Рейтинг: +1580

      srg38 11 мая 2018, 16:03

      Жгли только на Юге, странно такой парнишка мелкий оказался на 3-4 низ(где точно не помню были фаера) да еще и в гуще событий. Кирилл настолько юный, что надо пока что ходить с родителями на западную трибуну.. ну или хотя бы на верхние сектора юга. Это конечно упущение организаторов.
      А по поводу фаеров - это плохо, но...

      1
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      Рейтинг: +191

      Juic > srg38 12 мая 2018, 09:32

      Нельзя жечь, вообще. В случае пожара, давки - дети пострадают прежде всего, всё равно, с родителями они или без.
      Это просто проявление быдлятства "фанатов".

      1
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      Рейтинг: +191

      Juic 11 мая 2018, 15:42

      За пиротехнику надо наказывать уголовкой, как за поджог общественного заведения с людьми. Только так у этих безмозглых, называющих себя фанатами, можно отучить безобразничать

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 мая 2018, 15:04

      Молодец Палыч!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 мая 2018, 14:22

      В стиле этого ресурса

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 13:43

      Палыч,за что ты так "навесил"пацану?

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