Семин навестил в больнице мальчика, получившего серьезные ожоги от пиротехники в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин навестил в больнице юного болельщика команды. В матче 29 тура с «Зенитом» (1:0), который стал для железнодорожников чемпионским, мальчик Кирилл пострадал от взрывов пиротехники, которую зажгли болельщики красно-зеленых.

«На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой.

В матче с Зенитом наши болельщики воспользовались пиротехникой и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть.

Друзья, призываю всех вас отказаться от любых опасных предметов на стадионе. Футбол – это игра, которая должны объединять людей, а не наносить им вред. Давайте в Туле будем дисциплинированными, ведь впереди еще чемпионат мира по футболу!» – написал Семин на своей странице в инстаграме.