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  • Семин навестил в больнице мальчика, получившего серьезные ожоги от пиротехники в матче с «Зенитом»

Семин навестил в больнице мальчика, получившего серьезные ожоги от пиротехники в матче с «Зенитом»

11 мая 2018, 12:19
20

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин навестил в больнице юного болельщика команды. В матче 29 тура с «Зенитом» (1:0), который стал для железнодорожников чемпионским, мальчик Кирилл пострадал от взрывов пиротехники, которую зажгли болельщики красно-зеленых.

«На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой.

В матче с Зенитом наши болельщики воспользовались пиротехникой и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть.

Друзья, призываю всех вас отказаться от любых опасных предметов на стадионе. Футбол – это игра, которая должны объединять людей, а не наносить им вред. Давайте в Туле будем дисциплинированными, ведь впереди еще чемпионат мира по футболу!» – написал Семин на своей странице в инстаграме.

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Публикация от text (@seminup)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий
Комментарии (20)
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С-Пб on-line
1526030620
Здоровья паренёк!!! Пусть Бог тебя хранит!
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Артурка32
1526030682
Хороший Палыч...и как тренер...и как человек
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Нас Много
1526030968
Господа редакторы - "навестил", а то "навесил", как-то некрасиво...
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Старина Хэнк
1526032972
Редакция вместе с Палычем видно отмечала ДР достойно!!! Не отошли ышо....
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upiter622
1526035421
Палыч,за что ты так "навесил"пацану?
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Федя Кабак
1526040262
Молодец Палыч!
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Juic
1526042546
За пиротехнику надо наказывать уголовкой, как за поджог общественного заведения с людьми. Только так у этих безмозглых, называющих себя фанатами, можно отучить безобразничать
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OfaZavr
1526052456
здоровья парню! но все же интересно кому и зачем "навесил" Семин в больнице))
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zigbert
1526056301
Травма по глупости тех кто применяет эту пиротехнику. Семину респект.
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multiscan
1526062564
Сёмин, конечно, правильно написал. Но тот, кто это делает, увы, не читает, а также не слушает строгих предупреждений на этот счёт. Нужно этим "пиротехникам" давать хотя бы 15 суток "принудиловки" в ожоговом центре.Пусть горшки потоскают, авось, до кого-нибудь дойдёт то, к чему приводят их подобное "боление". Тех, кто этого не поймёт, даже лоботомия не исправит.
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