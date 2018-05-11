Новичок АПЛ «Вулверхэмптон» рассчитывает усилиться форвардом «Милана»

Обеспечивший себе участие в следующем сезоне Премьер-лиги «Вулверхэмптон» активно включился в работу на трансферном рынке, который будет открыт в ближайшее время.

Англичане обратили свое внимание на нападающего «Милана» Андре Силву. Португалец, который прошлым летом перешел в Серию А из «Порту» за 45 миллионов евро, за сезон лишь дважды поражал ворота в чемпионате. «Россонери» рассматривают варианты возможной продажи игрока, хотя он сам рассчитывает остаться.

«Вулверхэмптон» готов начать переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешом.