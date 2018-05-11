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    Новичок АПЛ «Вулверхэмптон» рассчитывает усилиться форвардом «Милана»

    Обеспечивший себе участие в следующем сезоне Премьер-лиги «Вулверхэмптон» активно включился в работу на трансферном рынке, который будет открыт в ближайшее время.

    Англичане обратили свое внимание на нападающего «Милана» Андре Силву. Португалец, который прошлым летом перешел в Серию А из «Порту» за 45 миллионов евро, за сезон лишь дважды поражал ворота в чемпионате. «Россонери» рассматривают варианты возможной продажи игрока, хотя он сам рассчитывает остаться.

    «Вулверхэмптон» готов начать переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешом.

    Источник: The Sun

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    11.05.2018 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +450

      Houston 11 мая 2018, 17:04

      Кстати у Волков в реале очень сильный подбор молодых игроков, в особенности Португальские. Помнится они урвали у Порту центрхава Рубена Невеша. Так что я к тому, может быть в полне и правда.

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 11 мая 2018, 13:33

      Спецом для оленей-редакторов бомбардира 33 млн фунтов это 38 млн евро, не знаете нехрен публиковать олигофрены и перешел он за 30 млн евро, откуда 5 млн ушли агенту и 3 бонусы и так получилось 38 млн за трансфер

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 мая 2018, 11:43

      уедет но скорее всего в команду с именем

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 мая 2018, 11:09

      Перспективный нападающий, но в Милане есть не менее перспективный Кутроне, притом что он Итальянец я думаю продадут.

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