Полузащитник «Манчестер Сити» перешел в «Жирону»

Полузащитник Клаудио Эчеверри перешел из «Манчестер Сити» в «Жирону» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Первую часть сезона 20-летний хавбек провeл в аренде в «Байере». Он провел за леверкузенцев 11 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.