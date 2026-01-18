Введите ваш ник на сайте
Полузащитник «Манчестер Сити» перешел в «Жирону»

Сегодня, 16:05

Полузащитник Клаудио Эчеверри перешел из «Манчестер Сити» в «Жирону» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Первую часть сезона 20-летний хавбек провeл в аренде в «Байере». Он провел за леверкузенцев 11 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

  • Права на 20-летнего полузащитника принадлежат «Манчестер Сити» с января 2024 года. В составе «горожан» Эчеверри принял участие в 3 матчах, забил 1 гол.
  • Действующий контракт аргентинца с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Источник: официальный сайт «Жироны»
