Полузащитник «Манчестер Сити» перешел в «Жирону»

Полузащитник Клаудио Эчеверри перешел из «Манчестер Сити» в «Жирону» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Первую часть сезона 20-летний хавбек провeл в аренде в «Байере». Он провел за леверкузенцев 11 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.
- Права на 20-летнего полузащитника принадлежат «Манчестер Сити» с января 2024 года. В составе «горожан» Эчеверри принял участие в 3 матчах, забил 1 гол.
- Действующий контракт аргентинца с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: официальный сайт «Жироны»