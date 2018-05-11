Моуринью: «Де Хеа? «Золотая перчатка» – это прежде всего результат командной работы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку голкиперу команды Давиду Де Хеа в текущем сезона. Напомним, вратарь стал обладателем «Золотой перчатки» – награды, вручаемой за наибольшее количество сухих матчей за сезон в АПЛ.

«В этом сезоне Де Хеа был потрясающим в воротах, но «Золотая перчатка» – это прежде всего результат командной работы. Ведь ее вручают за сухие матчи, а в этом заслуга всей команды. Но мы все рады за Давида.

Это показатель того, что «Манчестер Юнайтед» является одной из лучших команд по игре в обороне в этой лиге. Я рад за себя и доволен командой», – заявил Моуринью.