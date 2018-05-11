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  • Моуринью: «Де Хеа? «Золотая перчатка» – это прежде всего результат командной работы»

Моуринью: «Де Хеа? «Золотая перчатка» – это прежде всего результат командной работы»

11 мая 2018, 09:28
3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку голкиперу команды Давиду Де Хеа в текущем сезона. Напомним, вратарь стал обладателем «Золотой перчатки» – награды, вручаемой за наибольшее количество сухих матчей за сезон в АПЛ.

«В этом сезоне Де Хеа был потрясающим в воротах, но «Золотая перчатка» – это прежде всего результат командной работы. Ведь ее вручают за сухие матчи, а в этом заслуга всей команды. Но мы все рады за Давида.

Это показатель того, что «Манчестер Юнайтед» является одной из лучших команд по игре в обороне в этой лиге. Я рад за себя и доволен командой», – заявил Моуринью.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (3)
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TY13R
1526023714
Красава!!
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Sarco
1526027547
Вот как раз таки,это не заслуга команды ,а лично Де Хеа , ибо оборона МЮ пропустила мало не потому ,что непробиваемая ,а потому что Де Хеа тащил то,что не могут тянуть другие киперы . Достаточно ,взглянуть на статистику ожидаемых голов в ворота Мю, их защита очень многое позволяла .
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BARCLAYS_APL
1526066191
Успеете комплименты на говорить надо продлевать на 5 лет и 1 миллиард надо сделать цену как у Роналду чтоб не таранили. Потом успеете комплименты и комментприи свои закидывать.
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