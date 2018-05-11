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    Моуринью: «Де Хеа? «Золотая перчатка» – это прежде всего результат командной работы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку голкиперу команды Давиду Де Хеа в текущем сезона. Напомним, вратарь стал обладателем «Золотой перчатки» – награды, вручаемой за наибольшее количество сухих матчей за сезон в АПЛ.

    «В этом сезоне Де Хеа был потрясающим в воротах, но «Золотая перчатка» – это прежде всего результат командной работы. Ведь ее вручают за сухие матчи, а в этом заслуга всей команды. Но мы все рады за Давида.

    Это показатель того, что «Манчестер Юнайтед» является одной из лучших команд по игре в обороне в этой лиге. Я рад за себя и доволен командой», – заявил Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    11.05.2018 09:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 11 мая 2018, 22:16

      Успеете комплименты на говорить надо продлевать на 5 лет и 1 миллиард надо сделать цену как у Роналду чтоб не таранили. Потом успеете комплименты и комментприи свои закидывать.

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 11 мая 2018, 11:32

      Вот как раз таки,это не заслуга команды ,а лично Де Хеа , ибо оборона МЮ пропустила мало не потому ,что непробиваемая ,а потому что Де Хеа тащил то,что не могут тянуть другие киперы . Достаточно ,взглянуть на статистику ожидаемых голов в ворота Мю, их защита очень многое позволяла .

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 мая 2018, 10:28

      Красава!!

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