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  • Павлюченко: «Аршавин пригодился бы сборной. Он не испортит картину»

Павлюченко: «Аршавин пригодился бы сборной. Он не испортит картину»

10 мая 2018, 22:53
14

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

– Аршавин неплохо выступает в Казахстане. Он пригодился бы сборной?

– Я давно Андрея не видел в деле. Но уровень Казахстана не тот. Думаю, Аршавин пригодился бы минут на 30-35. Он бы не испортил картину. Если бы я был тренером, может и вызвал бы на сборы, посмотрел, как он себя чувствует. Может, его можно подготовить физически. Даже минут 45-60, возможно, играл бы.

– Глушаков и Комбаров не играют за «Спартак» в последнее время. Они нужны сборной в таком состоянии?

– Конечно, это минус для сборной. Думаю, Черчесов теперь нервничает из-за этого. Те футболисты, что вызываются в сборную, должны играть в клубах. Это проблема. В первую очередь для тренера. Все-таки оба – основные игроки сборной.

Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 будет объявлен завтра в 13:00 по московскому времени

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Кайрат Аршавин Андрей Павлюченко Роман
Комментарии (14)
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3a zenit
1525984051
да б л я давайте вернём всех старых и покажем что болельщики полные дебилы.Тренер усатый идиот не смог наиграть защитников и тащит в сборную старых берёз и мол нет у нас никого.Ща по блату Чаловых понавтыкает чтоб цену поднять,а мы опять будем смотреть на это говно.
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Zeff
1525984432
Аршавин картины точно не испортил бы. Денисов тоже.
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vbn123
1525985094
Ну Рома если ты не видел, так как же ты можешь судить о уровне того или иного чемпионата. А то что Андрей и сейчас сильнее всех тех кто вызывается в эту "сборную"по футбольному интеллекту, так в этом Павлюченко прав. А физику можно подтянуть, это мозги нельзя. Вызвать на товарищеские игры и посмотреть. Но это не про нас, у нас другие "приоритеты" .
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shurik45
1525985716
Кстати, Андрей сейчас в неплохой форме находится. Смотрел его матчи за Кайрат,скорость еще есть ,дриблинг есть,и голевое чутье тоже.
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RedWhiteFans2
1526016543
100% хуже не будет.
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vladimir-7
1526019315
Аршавина можно было бы и 90 мин. использовать, простоял бы он в центральном круге, ну может быть пару раз добежал бы до ворот противника, а так ему и пас никто не отдаст, т.к. все будут играть только в защите, потому, что настоящих защитников в сборной нет.
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OfaZavr
1526020561
считаю что да картины бы не испортил а может еще и помог в некоторых ситуациях своим опытом и мастерством, хотя бы на сбор его вызвал и посмотрел бы а там уж и решил стоит брать или нет на сам ЧМ.
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Чикомас
1526031430
Такую сборную...уже никто испортить не может...
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zigbert
1526034953
Жаль что он играет в Казахстане а не у нас,тогда бы у нас сложилось о нем какое то представление.
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Zenmaster
1526042840
Шава и сейчас очень хорош -- рано у нас хороших игроков списывают !!!
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