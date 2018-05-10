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    Павлюченко: «Аршавин пригодился бы сборной. Он не испортит картину»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

    – Аршавин неплохо выступает в Казахстане. Он пригодился бы сборной?

    – Я давно Андрея не видел в деле. Но уровень Казахстана не тот. Думаю, Аршавин пригодился бы минут на 30-35. Он бы не испортил картину. Если бы я был тренером, может и вызвал бы на сборы, посмотрел, как он себя чувствует. Может, его можно подготовить физически. Даже минут 45-60, возможно, играл бы.

    – Глушаков и Комбаров не играют за «Спартак» в последнее время. Они нужны сборной в таком состоянии?

    – Конечно, это минус для сборной. Думаю, Черчесов теперь нервничает из-за этого. Те футболисты, что вызываются в сборную, должны играть в клубах. Это проблема. В первую очередь для тренера. Все-таки оба – основные игроки сборной.

    Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 будет объявлен завтра в 13:00 по московскому времени

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 22:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 мая 2018, 15:47

      Шава и сейчас очень хорош -- рано у нас хороших игроков списывают !!!

      2
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 13:35

      Жаль что он играет в Казахстане а не у нас,тогда бы у нас сложилось о нем какое то представление.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 мая 2018, 12:37

      Такую сборную...уже никто испортить не может...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 09:36

      считаю что да картины бы не испортил а может еще и помог в некоторых ситуациях своим опытом и мастерством, хотя бы на сбор его вызвал и посмотрел бы а там уж и решил стоит брать или нет на сам ЧМ.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 мая 2018, 09:15

      Аршавина можно было бы и 90 мин. использовать, простоял бы он в
      центральном круге, ну может быть пару раз добежал бы до ворот
      противника, а так ему и пас никто не отдаст, т.к. все будут играть
      только в защите, потому, что настоящих защитников в сборной нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 мая 2018, 08:29

      100% хуже не будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      fitt 11 мая 2018, 03:11

      Креативщиков в сборной нет. Выпустить Аршавина на последние 10 минут матча, глядишь и последний пас бы отдал. Почему нет то?

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 мая 2018, 23:55

      Кстати, Андрей сейчас в неплохой форме находится. Смотрел его матчи за Кайрат,скорость еще есть ,дриблинг есть,и голевое чутье тоже.

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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 мая 2018, 23:44

      Ну Рома если ты не видел, так как же ты можешь судить о уровне того или иного чемпионата. А то что Андрей и сейчас сильнее всех тех кто вызывается в эту "сборную"по футбольному интеллекту, так в этом Павлюченко прав. А физику можно подтянуть, это мозги нельзя. Вызвать на товарищеские игры и посмотреть. Но это не про нас, у нас другие "приоритеты" .

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 мая 2018, 23:33

      Аршавин картины точно не испортил бы. Денисов тоже.

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