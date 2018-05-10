Павлюченко: «Аршавин пригодился бы сборной. Он не испортит картину»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

– Аршавин неплохо выступает в Казахстане. Он пригодился бы сборной?

– Я давно Андрея не видел в деле. Но уровень Казахстана не тот. Думаю, Аршавин пригодился бы минут на 30-35. Он бы не испортил картину. Если бы я был тренером, может и вызвал бы на сборы, посмотрел, как он себя чувствует. Может, его можно подготовить физически. Даже минут 45-60, возможно, играл бы.

– Глушаков и Комбаров не играют за «Спартак» в последнее время. Они нужны сборной в таком состоянии?

– Конечно, это минус для сборной. Думаю, Черчесов теперь нервничает из-за этого. Те футболисты, что вызываются в сборную, должны играть в клубах. Это проблема. В первую очередь для тренера. Все-таки оба – основные игроки сборной.

Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 будет объявлен завтра в 13:00 по московскому времени