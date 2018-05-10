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    Роналду выступит продюсером сериала о футболе

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду станет продюсером сериала об американской девочке-футболистке, сообщает Hypebeast.

    Новый проект будет реализован совместно с Facebook. Участие в нем также примет бывший президент канала ABC Пол Ли, известный по работе над сериалом «Мемфис Бит».

    «Взлеты и падения моей жизни во много похожи на те трудности, с которыми столкнется героиня сериала.

    Он будет о футболе, но затронет и более глубокие темы. Речь пойдет о жизненных ценностях и испытаниях, дружбе, тяжелых моментах жизни, единстве и гармонии. Одним словом – о жизни», – сказал капитан сборной Португалии.

    Информация о дате выхода сериала и его названии отсутствует.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что 33-летний Роналду также станет героем мультипликационного сериала Striker Force 7 о супергероях. Образ футболиста будет использован в комиксах и видеоиграх.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 18:58
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