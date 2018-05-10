Зидан – о поражении от «Севильи»: «Я – тренер, и только я определяю состав»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на себя ответственность за поражение от «Севильи» в матче 34-го тура испанской Примеры.

«Во втором тайме мы сделали все, чтобы вернуться в игру. Но нам не удалось добиться этого.

Мы ничего не смогли показать в штрафной площади соперника, особенно в первом тайме. Во второй половине мы стали играть лучше.

Я не собираюсь винить игроков в этом результате, потому что во втором тайме они постарались. Я не жалею о том, что изменил состав перед игрой. Уже завтра мы вернемся к работе, и это поражение не повлияет на завершение сезона. У нас много игр, поэтому игрокам нужен отдых. Я – тренер, и только я определяю состав на игру», – сказал после финального свистка Зидан.

Матч 34-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» завершился со счетом 3:2.