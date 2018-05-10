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    Зидан – о поражении от «Севильи»: «Я – тренер, и только я определяю состав»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на себя ответственность за поражение от «Севильи» в матче 34-го тура испанской Примеры.

    «Во втором тайме мы сделали все, чтобы вернуться в игру. Но нам не удалось добиться этого.

    Мы ничего не смогли показать в штрафной площади соперника, особенно в первом тайме. Во второй половине мы стали играть лучше.

    Я не собираюсь винить игроков в этом результате, потому что во втором тайме они постарались. Я не жалею о том, что изменил состав перед игрой. Уже завтра мы вернемся к работе, и это поражение не повлияет на завершение сезона. У нас много игр, поэтому игрокам нужен отдых. Я – тренер, и только я определяю состав на игру», – сказал после финального свистка Зидан.

    Матч 34-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» завершился со счетом 3:2.

    Источник: ФК «Реал»

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    10.05.2018 06:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2018, 09:17

      У Реала остался один важный матч в этом сезоне. Он всё и определит. Выиграют - и никто больше ни о чем не вспомнит.

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 10 мая 2018, 09:01

      Думаю теперь понятно что Без Роналду крооса Модрича эти всякие Васкесы и Асенсио никакие.. Звездунчики.. Васкес то виден был.. А Асенсио вообще никакой

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 10 мая 2018, 09:00

      Скажи тоже самое Вальверде, который с основой играет почти весь сезон, ну кроме проигрыша От Эспаньола в Кубке.. Там второй был состав.. А так да всегда почти основа играла, и вроде нету такого чтоб состав сдох.. Или слаб.. Да проиграла в ЛЧ и вылетели но там на это не влияла физическая составная) так что.. Судя по его словам что игрокам нужен был отдых.. Я конечно всё понимаю но ведь второе место было так близко.. Проиграли и второе место .. И самое прикольное говорит игрокам нужен был отдых ладно Модрич Варан Навас это понятно .. А Роналду? С травмой? Нет, это была не травма а простое растижение и он вполне мог играть ведь из последних 4 матчей он сыграл только 2 Бавария и Барса.. А остальные не был даже заявлен.. Ладно это понятно а Бэйл? Ему тоже был нужен отдых? За весь сезон провел чуть ли не 2-3 игры все 90 минут.. Прикольно как то.. Надо был ротировать состав а не выпускать второй..

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      Рейтинг: +110

      Schicko > Football06 10 мая 2018, 13:39

      1) Барса действительно играет весь сезон (а точнее уже третий сезон) одним составом из 12 человек (одна стабильня замена на 70 минуте). И это не дает Барсе возможности биться одновременно во всех турнирах. Это просто факт. Если с Ромой ключевую роль сыграла не физика, то что? Неужели Рома сильнее или хотя бы даже равный соперник для Барсы?
      2) Роналду нужно отдыха больше, чем другим, потому что ему 33 с половиной лет. В этом возрасте ВСЕ игроки (даже великие) играли меньше: последний сезон Хави в Барсе, последний сезон Пеле в Сантосе, Герда Мюллера - в Баварии, Марадона уже вернулся в Аргентину, где почти не выходил на поле, Рональдо аналогично вернулся в Бразилию, то же с Роналиньо, Кройф был уже в США, Ривалдо - в Греции, Иньеста в прошлом году уже проводил на порядок меньше матчей, чем раньше. Скорее всего, того же нужно ожидать и от Месси через 2 года.
      3) Бэйл. Ну никто не хочет, чтобы он опять травмировался в ненужном матче.
      4) Это и есть грамотная ротация, когда дают много игрового времени молодежи. За счет этого молодняк становится сильнее. Когда-то такое делала и Барса, и появились тем самым Хави, Иньеста, Бускетс, Пике, Педро, Деулофеу, и т.д.
      А сейчас Барса с Релом поменялись местами: Реал наигрывает свою молодежку, а Барса скупает готовых суперигроков за бешеные деньги.

      Покупки Барсы за последние 4 года:
      1) Philippe Coutinho €120M+€40M
      2) Ousmane Dembélé €105M+€40M
      3) Luis Suárez €81.25M
      4) André Gomes €35M+€20M
      5) Paulinho €40M
      6) Arda Turan €34M+7M
      7) Paco Alcácer €30M+€2M
      8) Samuel Umtiti €25M
      9) Ivan Rakitić €18M+Suárez loan
      10) Aleix Vidal €18M+4M
      11) Lucas Digne €16.5M+€4M
      12) Jérémy Mathieu €20M
      13) Thomas Vermaelen €18M
      14) Jasper Cillessen €13M+€2M
      15) Marc-André ter Stegen €12M
      16) Claudio Bravo €12M
      17) Gerard Deulofeu €12M
      ИТОГО: € 728,75 M

      А у Реала:
      1) Gareth Bale €100M
      2) James Rodríguez €76M
      3) Asier Illarramendi €32.2M
      4) Danilo €31.5M
      5) Álvaro Morata €30M
      6) Isco €30M
      7) Mateo Kovačić €29M
      8) Toni Kroos €25M
      9) Dani Ceballos €16,5M
      10) Keylor Navas €10M
      11) Dani Carvajal €6.5M
      12) Casemiro €6M
      13) Kiko Casilla €6M
      14) Jesús Vallejo €5M
      15) Marco Asensio €3.5M
      16) Lucas Vázquez €1M
      ИТОГО: € 402.2M

      3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Schicko 10 мая 2018, 15:10

      О, я как раз пытался найти трансферы реала и барсы, ибо знал, что барса намног обольше потратила. Только странно, что ты сюда не включил неймара, он был куплен в одно ТО с бэйлом( в 2013). И это было 5 лет назад, так что из этого списка 100 мультов за бэйла можно вычернуть и сумма еще меньше стане.

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      Рейтинг: +110

      Schicko > DeStar 10 мая 2018, 18:46

      Согласен. Тогда у Реала минус Бэйл, Ильяра, Иско, Карвахаль, Каземиро)))
      Вот так:
      1) James Rodríguez €76M
      2) Danilo €31.5M
      3) Álvaro Morata €30M
      4) Mateo Kovačić €29M
      5) Toni Kroos €25M
      6) Dani Ceballos €16,5M
      7) Keylor Navas €10M
      8) Kiko Casilla €6M
      9) Jesús Vallejo €5M
      10) Marco Asensio €3.5M
      11) Lucas Vázquez €1M
      ИТОГО: € 233,5 M

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Schicko 10 мая 2018, 19:21

      Вот так лучше, и чтобы быть совсем ДОТОШНЫМ. это хоть и траты на трансферы, но стоит добавить, данило куплен на 31 мульт, и продан за 30 в сити, т.е траты = 0. Альваро мората вернули за 30( а разве не за 40 с юве?) и продали в челси за 70-80 вроде. У той же барсы в списке( если не ошибаюсь) все действующие игроки барсы, у реала нет ни данило, ни мораты, ни даже хамеса, но ладно, последний в аренде и не продан. У барсы только туран уже ушел. ) это я к тому, что реал на продаже данило и мораты еще даже заработал в сумме лямов 40)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 мая 2018, 08:41

      Шикарен Зидан!

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