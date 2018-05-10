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  • Зидан – о поражении от «Севильи»: «Я – тренер, и только я определяю состав»

Зидан – о поражении от «Севильи»: «Я – тренер, и только я определяю состав»

10 мая 2018, 06:41
8

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на себя ответственность за поражение от «Севильи» в матче 34-го тура испанской Примеры.

«Во втором тайме мы сделали все, чтобы вернуться в игру. Но нам не удалось добиться этого.

Мы ничего не смогли показать в штрафной площади соперника, особенно в первом тайме. Во второй половине мы стали играть лучше.

Я не собираюсь винить игроков в этом результате, потому что во втором тайме они постарались. Я не жалею о том, что изменил состав перед игрой. Уже завтра мы вернемся к работе, и это поражение не повлияет на завершение сезона. У нас много игр, поэтому игрокам нужен отдых. Я – тренер, и только я определяю состав на игру», – сказал после финального свистка Зидан.

Матч 34-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» завершился со счетом 3:2.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (8)
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Павел Буре
1525930893
Шикарен Зидан!
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Football06
1525932048
Скажи тоже самое Вальверде, который с основой играет почти весь сезон, ну кроме проигрыша От Эспаньола в Кубке.. Там второй был состав.. А так да всегда почти основа играла, и вроде нету такого чтоб состав сдох.. Или слаб.. Да проиграла в ЛЧ и вылетели но там на это не влияла физическая составная) так что.. Судя по его словам что игрокам нужен был отдых.. Я конечно всё понимаю но ведь второе место было так близко.. Проиграли и второе место .. И самое прикольное говорит игрокам нужен был отдых ладно Модрич Варан Навас это понятно .. А Роналду? С травмой? Нет, это была не травма а простое растижение и он вполне мог играть ведь из последних 4 матчей он сыграл только 2 Бавария и Барса.. А остальные не был даже заявлен.. Ладно это понятно а Бэйл? Ему тоже был нужен отдых? За весь сезон провел чуть ли не 2-3 игры все 90 минут.. Прикольно как то.. Надо был ротировать состав а не выпускать второй..
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Football06
1525932098
Думаю теперь понятно что Без Роналду крооса Модрича эти всякие Васкесы и Асенсио никакие.. Звездунчики.. Васкес то виден был.. А Асенсио вообще никакой
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momwig_
1525933078
У Реала остался один важный матч в этом сезоне. Он всё и определит. Выиграют - и никто больше ни о чем не вспомнит.
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