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Материалы

Севилья - Реал

09.05.2018, Среда, 22:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 34 тур Севилья - Реал
Испания. Примера (2017/2018)
15 тур
9 декабря, суббота 18:15 Реал 5:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Севилья
18 тур
15 января, воскресенье 22:45 Севилья 2:1 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 23:15 Севилья 3:3 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:15 Реал 3:0 Севилья
Суперкубок УЕФА 2016

9 августа, вторник 21:45 Реал 3:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:30 Реал 4:0 Севилья
11 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 3:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Севилья 2:3 Реал
16 тур
4 февраля, среда 22:45 Реал 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 10 мая 2018, 00:00

    Надеюсь в Российской премьер лиге такой порнухи не будет....мол кому не надо ничего решать будут играть как мудаки!!!

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