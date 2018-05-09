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  • Слуцкий: «Фернандес – топовый игрок. Он заслужил место в стартовом составе сборной России»

Слуцкий: «Фернандес – топовый игрок. Он заслужил место в стартовом составе сборной России»

9 мая 2018, 20:47
4

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о непрестижности Кубка России.

«Хозяева всегда играют с удвоенным желанием. Надеюсь, наша сборная покажет качественный футбол. Энергетика болельщиков должна помогать игрокам сборной.

Что касается российских бразильцев, то я тренировал Марио Фернандеса, он топовый игрок. Думаю, он заслужил попадание в стартовый состав сборной России.

Для меня это нормальная практика, межкультурные процессы идут полным ходом. Мы имеем качественных игроков-иностранцев, но с российским паспортом. Это нормально», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия ЦСКА Фернандес Марио Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Mario84
1525889262
У Марио видно желание играть, а не деньги получать, очень бы хотелось видеть такое у ребят родом из России.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1525892362
Похоже Слуцкий после Англии перестал отличать нормальное от абсолютной дичи.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1525896693
Если уровень выше наших пассажиров то пусть играют пока молодёжь достойная не подрастёт. Негоже облажаться дома
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mutabor0992
1525897193
И что это за намеки???Советчиков развелось...
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