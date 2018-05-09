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    Слуцкий: «Фернандес – топовый игрок. Он заслужил место в стартовом составе сборной России»

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о непрестижности Кубка России.

    «Хозяева всегда играют с удвоенным желанием. Надеюсь, наша сборная покажет качественный футбол. Энергетика болельщиков должна помогать игрокам сборной.

    Что касается российских бразильцев, то я тренировал Марио Фернандеса, он топовый игрок. Думаю, он заслужил попадание в стартовый состав сборной России.

    Для меня это нормальная практика, межкультурные процессы идут полным ходом. Мы имеем качественных игроков-иностранцев, но с российским паспортом. Это нормально», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.05.2018 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 мая 2018, 23:19

      И что это за намеки???Советчиков развелось...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 мая 2018, 23:11

      Если уровень выше наших пассажиров то пусть играют пока молодёжь достойная не подрастёт. Негоже облажаться дома

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 мая 2018, 21:59

      Похоже Слуцкий после Англии перестал отличать нормальное от абсолютной дичи.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 9 мая 2018, 21:07

      У Марио видно желание играть, а не деньги получать, очень бы хотелось видеть такое у ребят родом из России.

      6
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