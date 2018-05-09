Слуцкий: «Фернандес – топовый игрок. Он заслужил место в стартовом составе сборной России»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о непрестижности Кубка России.

«Хозяева всегда играют с удвоенным желанием. Надеюсь, наша сборная покажет качественный футбол. Энергетика болельщиков должна помогать игрокам сборной.

Что касается российских бразильцев, то я тренировал Марио Фернандеса, он топовый игрок. Думаю, он заслужил попадание в стартовый состав сборной России.

Для меня это нормальная практика, межкультурные процессы идут полным ходом. Мы имеем качественных игроков-иностранцев, но с российским паспортом. Это нормально», – сказал Слуцкий.