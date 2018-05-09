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    «Атлетико» предупредил Гризманна, что он окажется в тени Месси, если перейдет в «Барселону»

    Руководство «Атлетико» призвало нападающего Антуана Гризманна еще раз хорошо подумать по поводу своего перехода в «Барселону».

    Некоторые сотрудники «матрасников» предупреждают француза, что он рискует оказаться в тени лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, как это было в свое время со Златаном Ибрагимовичем, Самуэлем Это’О, Алексисом Санчесом и Неймаром.

    Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к тому, чтобы перебраться в стан кататонцев. «Барселона» уже уведомила «Атлетико», что готова заплатить за форварда сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    09.05.2018 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 22:11

      Руководство Атлетико всеми силами будет стараться удержать Гризманна и пойдет на любые хитрости.

      3
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 9 мая 2018, 21:04

      Я думаю, Антуана это вполне устроит и он это прекрасно понимает, к тому же он не Неймар, по его стилю и манере игры видно, что он получает удовольствие от подыгрыша и во время матча не тянет одеяло на себя и не передерживает мяч. Скорее всего он хочет взаимопонимания с партнерами, командной химии и трофеев конечно же, а индивидуальные награды для него дело десятое.
      Особенно в этом сезоне очень бросается в глаза, конечно, что Гризманн уже давно перерос партнеров по Атлетико в интеллектуальном плане, отсюда и частые недопонимания на поле...все-таки большинство матрасников действуют прямолинейно, а французу хочется чего-то более витиеватого и, конечно, Барселона для него будет лучшим вариантом на данный момент.

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 мая 2018, 20:56

      Непонятно как то. Он не Неймар как бы и не бегает за деньгами туда сюда

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 18:21

      Странный ход от Атлетико. По идее нужно убеждать его в том, что он сможет здесь добиться желаемых результатов, а не говорить, что в другой команде великолепные игроки, таких у нас нет, зачем тебе конкуренция.

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