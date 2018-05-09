«Атлетико» предупредил Гризманна, что он окажется в тени Месси, если перейдет в «Барселону»

Руководство «Атлетико» призвало нападающего Антуана Гризманна еще раз хорошо подумать по поводу своего перехода в «Барселону».

Некоторые сотрудники «матрасников» предупреждают француза, что он рискует оказаться в тени лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, как это было в свое время со Златаном Ибрагимовичем, Самуэлем Это’О, Алексисом Санчесом и Неймаром.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к тому, чтобы перебраться в стан кататонцев. «Барселона» уже уведомила «Атлетико», что готова заплатить за форварда сумму отступных в размере 100 миллионов евро.