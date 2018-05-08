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  • «Справедливая Россия» не хочет видеть Мутко на посту вице-премьера по строительству

«Справедливая Россия» не хочет видеть Мутко на посту вице-премьера по строительству

8 мая 2018, 15:12
7

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутатов фракции не устраивает кандидатура Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству, которую ранее предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Устраивает ли «Справедливую Россию» кандидатура Мутко на пост вице-премьера по строительству? Когда мы слышим, например, фамилию Татьяны Голиковой (прим. – председателя Счетной палаты), нас эта кандидатура очень обрадовала. Точно так же, как кандидатура на пост вице-премьера по сельскому хозяйству Алексея Гордеева (прим. – полпреда президента в Центральном федеральном округе). Точно так же, как новый руководитель аппарата правительства или новый вице-премьер, который будет отвечать за цифровую экономику. Вот эти кандидатуры нас обрадовали.

Вот те фамилии, которые я перечислил, нас устраивают. Здесь я ставлю многоточие, отвечая на ваш вопрос», – сказал Миронов.

Напомним, в настоящее время Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Бабушка Зильзиля
1525781798
Зачем тут эта бредятина? А во вторых кто тебя спрашивать будет?справедливый ты наш))
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insider_retro
1525782087
У Справедливой России своё мнение, а у Футбольной России сложилось своё однозначное мнение... Непечатное...
Ответить
3a zenit
1525782099
сталина на него нет
Ответить
Дави гниду
1525789717
Кто их спрашивать будет.
Ответить
Федя Кабак
1525791039
По моему кроме Димона никого не радует....
Ответить
zigbert
1525802372
Медведев выбрал самого достойного, какие тут могут быть разговоры.
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3a zenit
1525803663
мутко дохера кто в нашей стране хочет видеть только в петле на Красной площади.Хотя был бы мой кент такой,а я президент...
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