«Справедливая Россия» не хочет видеть Мутко на посту вице-премьера по строительству

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутатов фракции не устраивает кандидатура Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству, которую ранее предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Устраивает ли «Справедливую Россию» кандидатура Мутко на пост вице-премьера по строительству? Когда мы слышим, например, фамилию Татьяны Голиковой (прим. – председателя Счетной палаты), нас эта кандидатура очень обрадовала. Точно так же, как кандидатура на пост вице-премьера по сельскому хозяйству Алексея Гордеева (прим. – полпреда президента в Центральном федеральном округе). Точно так же, как новый руководитель аппарата правительства или новый вице-премьер, который будет отвечать за цифровую экономику. Вот эти кандидатуры нас обрадовали.

Вот те фамилии, которые я перечислил, нас устраивают. Здесь я ставлю многоточие, отвечая на ваш вопрос», – сказал Миронов.

Напомним, в настоящее время Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики.