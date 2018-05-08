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    «Справедливая Россия» не хочет видеть Мутко на посту вице-премьера по строительству

    Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутатов фракции не устраивает кандидатура Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству, которую ранее предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    «Устраивает ли «Справедливую Россию» кандидатура Мутко на пост вице-премьера по строительству? Когда мы слышим, например, фамилию Татьяны Голиковой (прим. – председателя Счетной палаты), нас эта кандидатура очень обрадовала. Точно так же, как кандидатура на пост вице-премьера по сельскому хозяйству Алексея Гордеева (прим. – полпреда президента в Центральном федеральном округе). Точно так же, как новый руководитель аппарата правительства или новый вице-премьер, который будет отвечать за цифровую экономику. Вот эти кандидатуры нас обрадовали.

    Вот те фамилии, которые я перечислил, нас устраивают. Здесь я ставлю многоточие, отвечая на ваш вопрос», – сказал Миронов.

    Напомним, в настоящее время Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2018 15:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 мая 2018, 21:21

      мутко дохера кто в нашей стране хочет видеть только в петле на Красной площади.Хотя был бы мой кент такой,а я президент...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 20:59

      Медведев выбрал самого достойного, какие тут могут быть разговоры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 17:50

      По моему кроме Димона никого не радует....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 8 мая 2018, 17:28

      Кто их спрашивать будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 мая 2018, 15:21

      сталина на него нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 8 мая 2018, 15:21

      У Справедливой России своё мнение, а у Футбольной России сложилось своё однозначное мнение... Непечатное...

      6
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 мая 2018, 15:16

      Зачем тут эта бредятина? А во вторых кто тебя спрашивать будет?справедливый ты наш))

      1
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