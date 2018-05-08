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    «Локомотив» украсил фасад «РЖД Арены» чемпионскими плакатами

    Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию «РЖД Арены», фасад которой украшен плакатами с чемпионской тематикой.

    «Дом чемпионов теперь выглядит так. С такими видами наша площадь перед стадионом превращается в шикарную фото-площадку.

    Что касается чемпионской атрибутики, то первая партия в магазине была разобрана за день. Стараемся максимально оперативно сформировать нескончаемый поток атрибутики, в том числе в интернет-магазин. Скоро вы сможете заказывать чемпионский мерч онлайн», – написал Геркус.

    Напомним, железнодорожники оформили титул за тур до завершения первенства в матче с «Зенитом» (1:0). Эта победа в чемпионате России стала для «Локомотива» первой с 2004 года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.05.2018 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 8 мая 2018, 18:53

      Красавеллы!

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      Рейтинг: +12

      seregaloko1 8 мая 2018, 15:08

      я хоть и болею за локо уже больше 20 лет, но хотелось бы узнать у ржд когда уже зарплату нам поднимут -какой то беспредел




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      Рейтинг: +24996

      bset 8 мая 2018, 13:57

      Хоть и не мой клуб стал чемпионом, но все равно чувство праздника есть. Еще раз с чемпионством!

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