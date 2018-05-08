«Локомотив» украсил фасад «РЖД Арены» чемпионскими плакатами

Президент «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию «РЖД Арены», фасад которой украшен плакатами с чемпионской тематикой.

«Дом чемпионов теперь выглядит так. С такими видами наша площадь перед стадионом превращается в шикарную фото-площадку.

Что касается чемпионской атрибутики, то первая партия в магазине была разобрана за день. Стараемся максимально оперативно сформировать нескончаемый поток атрибутики, в том числе в интернет-магазин. Скоро вы сможете заказывать чемпионский мерч онлайн», – написал Геркус.

Напомним, железнодорожники оформили титул за тур до завершения первенства в матче с «Зенитом» (1:0). Эта победа в чемпионате России стала для «Локомотива» первой с 2004 года.