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    Бабаев: «За выход в группу Лиги чемпионов ЦСКА получит около 20 миллионов»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб может получить около 20 миллионов евро за выход Лигу чемпионов, поскольку УЕФА со следующего сезона увеличит выплаты за попадание в групповой раунд турнира.

    За тур до конца РФПЛ армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на одно очко. Если красно-синие так и завершат чемпионат, то им придется пробиваться в основную сетку Лиги чемпионов через квалификацию.

    «Со следующего сезона сумма выплат за попадание в групповой этап Лиги чемпионов существенно увеличивается – ЦСКА получит около 20 миллионов евро. Если в прошедшем сезоне было в районе 15 миллионов, а дальше зависело от игры после групповой стадии, то со следующего сезона только за выход будет почти 20 миллионов. Основная часть выплат для всех одинаковая, и она увеличилась почти на два миллиона евро: было примерно 12,7 миллионов, а со следующего сезона, соответственно, будет больше.

    Поэтому для нас крайне важно попасть в групповой этап, тем более, что мы и болельщиков уже приучили, что постоянно участвуем в лучшем клубном турнире Старого Света, – пять сезонов подряд играем в Лиге чемпионов. Не хочется нарушать эту традицию. Понятно, что и третье место – это тоже хороший результат, но с определенной оговоркой, потому что квалификация – это всегда риск, четыре дополнительных матча и раннее начало. Но третье место еще нужно заслужить, поэтому пока ничего не решено», – сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    07.05.2018 13:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 мая 2018, 13:59

      Да, второе место было бы очень хорошо. Но похоже, что лимит чудес для нас исчерпан) Но все равно буду болеть за Динамо. А то обидно, что нам они создают проблемы, а другим нет...)

      0
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      Рейтинг: +6943

      mamba9090909 7 мая 2018, 13:40

      А за выход в ЛЕ сколько?

      0
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > mamba9090909 7 мая 2018, 14:05

      Это знают только Галицкий и президент Анжи.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 8 мая 2018, 09:22

      Давай скинемся ему по пятере, пострадал человек((

      -1
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