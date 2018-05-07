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  • Бабаев: «За выход в группу Лиги чемпионов ЦСКА получит около 20 миллионов»

Бабаев: «За выход в группу Лиги чемпионов ЦСКА получит около 20 миллионов»

7 мая 2018, 13:14
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб может получить около 20 миллионов евро за выход Лигу чемпионов, поскольку УЕФА со следующего сезона увеличит выплаты за попадание в групповой раунд турнира.

За тур до конца РФПЛ армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на одно очко. Если красно-синие так и завершат чемпионат, то им придется пробиваться в основную сетку Лиги чемпионов через квалификацию.

«Со следующего сезона сумма выплат за попадание в групповой этап Лиги чемпионов существенно увеличивается – ЦСКА получит около 20 миллионов евро. Если в прошедшем сезоне было в районе 15 миллионов, а дальше зависело от игры после групповой стадии, то со следующего сезона только за выход будет почти 20 миллионов. Основная часть выплат для всех одинаковая, и она увеличилась почти на два миллиона евро: было примерно 12,7 миллионов, а со следующего сезона, соответственно, будет больше.

Поэтому для нас крайне важно попасть в групповой этап, тем более, что мы и болельщиков уже приучили, что постоянно участвуем в лучшем клубном турнире Старого Света, – пять сезонов подряд играем в Лиге чемпионов. Не хочется нарушать эту традицию. Понятно, что и третье место – это тоже хороший результат, но с определенной оговоркой, потому что квалификация – это всегда риск, четыре дополнительных матча и раннее начало. Но третье место еще нужно заслужить, поэтому пока ничего не решено», – сказал Бабаев.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (4)
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mamba9090909
1525689601
А за выход в ЛЕ сколько?
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bset
1525690774
Да, второе место было бы очень хорошо. Но похоже, что лимит чудес для нас исчерпан) Но все равно буду болеть за Динамо. А то обидно, что нам они создают проблемы, а другим нет...)
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