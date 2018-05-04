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  • Озил – о поражении от «Атлетико»: «Это был последний шанс завоевать трофей с нашим боссом»

Озил – о поражении от «Атлетико»: «Это был последний шанс завоевать трофей с нашим боссом»

4 мая 2018, 22:50
2

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал резултат полуфинального матча Лиги Европы против «Атлетико» (0:1).

«Какая грустная и бессонная ночь в Мадриде. Это был наш последний шанс выиграть что-то в этом сезоне, это был наш последний шанс завоевать трофей с нашим боссом.

Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку на выезде и пожелать Косиельни здоровья», – написал Озил в инстаграме.

По сумме двух матчей «Атлетико» прошел в финал. Мадридский клубы сыграет в нем с «Марселем» 16 мая.

Источник: Instagram
Лига Европы Арсенал Атлетико Озил Месут Венгер Арсен
Комментарии (2)
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Maxi_7
1525497260
Спасибо кэп, а мы и не догадывались.
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DeutschlandUberAlles
1525498293
Ты бы старичок плакать уже начинал что Уругваю финал ЧМ2018 проиграешь, а не по мелочам разменивался и мешался тута(голосом жирной кухарки тёти Клавы с 51 квартиры. При прочтении презрительно коситься, сделать второй подбородок, руки в боки и покачивать головой).
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