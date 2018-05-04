Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Озил – о поражении от «Атлетико»: «Это был последний шанс завоевать трофей с нашим боссом»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал резултат полуфинального матча Лиги Европы против «Атлетико» (0:1).

    «Какая грустная и бессонная ночь в Мадриде. Это был наш последний шанс выиграть что-то в этом сезоне, это был наш последний шанс завоевать трофей с нашим боссом.

    Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку на выезде и пожелать Косиельни здоровья», – написал Озил в инстаграме.

    По сумме двух матчей «Атлетико» прошел в финал. Мадридский клубы сыграет в нем с «Марселем» 16 мая.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2018 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 08:31

      Ты бы старичок плакать уже начинал что Уругваю финал ЧМ2018 проиграешь, а не по мелочам разменивался и мешался тута(голосом жирной кухарки тёти Клавы с 51 квартиры. При прочтении презрительно коситься, сделать второй подбородок, руки в боки и покачивать головой).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 5 мая 2018, 08:14

      Спасибо кэп, а мы и не догадывались.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11