Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал резултат полуфинального матча Лиги Европы против «Атлетико» (0:1).

«Какая грустная и бессонная ночь в Мадриде. Это был наш последний шанс выиграть что-то в этом сезоне, это был наш последний шанс завоевать трофей с нашим боссом.

Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку на выезде и пожелать Косиельни здоровья», – написал Озил в инстаграме.

По сумме двух матчей «Атлетико» прошел в финал. Мадридский клубы сыграет в нем с «Марселем» 16 мая.