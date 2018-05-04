Ты бы старичок плакать уже начинал что Уругваю финал ЧМ2018 проиграешь, а не по мелочам разменивался и мешался тута(голосом жирной кухарки тёти Клавы с 51 квартиры. При прочтении презрительно коситься, сделать второй подбородок, руки в боки и покачивать головой).
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал резултат полуфинального матча Лиги Европы против «Атлетико» (0:1).
«Какая грустная и бессонная ночь в Мадриде. Это был наш последний шанс выиграть что-то в этом сезоне, это был наш последний шанс завоевать трофей с нашим боссом.
Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку на выезде и пожелать Косиельни здоровья», – написал Озил в инстаграме.
По сумме двух матчей «Атлетико» прошел в финал. Мадридский клубы сыграет в нем с «Марселем» 16 мая.