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Клопп: «7:6 с «Ромой»? Это безумие»

3 мая 2018, 12:03
13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов против «Ромы» (2:4). Напомним, что английский клуб прошел в финал турнира по сумме двух матчей.

«Играть в дополнительное время было бы сумасшествием для обеих команд. Два тайма по 15 минут. Понятия не имею, что бы случилось за это время! Общий счет 7:6. Это звучит безумно, потому что это и есть безумие.

Мы прошли в Лигу чемпионов через квалификацию, теперь мы в финале. Я очень, очень рад за парней, за клуб, за болельщиков.

Это было фантастические путешествие, теперь мы едем в Киев. Это звучит безумно, но это реальность», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Ливерпуль Рома Клопп Юрген
Комментарии (13)
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insider_retro
1525338585
Игровое безумие доставило радость и эмоции миллионам болельщиков! И это - благо!!! Осталось сделать шаг, который подтвердит или опровергнет амбиции Ливерпуля в нынешней ЛЧ!.. Можно заполнить своей победой заголовки СМИ и сердца болельщиков, а можно раздать несколько оправдательных интервью и готовиться к следующему сезону...
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Berikosha
1525340975
Теперь должны финал брать - зря шли что ли
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piligrim1986
1525341080
в ответном матче ливер отскочил конечно. судья сделал
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Jenea83
1525342527
отгрузите и Реалу 7 голов. Только желательно за 90 минут))
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С-Пб on-line
1525345224
Спасибо за отличный полуфинал!!!
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LocoMen89
1525347552
Это шедевр !
Ответить
Loko_Roma
1525353081
Хоть Ливер и прошел Рому, в финале буду за них переживать, хотя наверное больше за Клоппа, удачи в общем то!
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OfaZavr
1525359428
это верно, невероятно красивый, зрелищный и супер результативный полуфинал получился!
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zigbert
1525364466
Феерический футбол показали обе команды.
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mishavandit
1525515005
Гнилое судейство в обоих полуфиналах
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