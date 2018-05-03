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    Клопп: «7:6 с «Ромой»? Это безумие»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов против «Ромы» (2:4). Напомним, что английский клуб прошел в финал турнира по сумме двух матчей.

    «Играть в дополнительное время было бы сумасшествием для обеих команд. Два тайма по 15 минут. Понятия не имею, что бы случилось за это время! Общий счет 7:6. Это звучит безумно, потому что это и есть безумие.

    Мы прошли в Лигу чемпионов через квалификацию, теперь мы в финале. Я очень, очень рад за парней, за клуб, за болельщиков.

    Это было фантастические путешествие, теперь мы едем в Киев. Это звучит безумно, но это реальность», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    03.05.2018 12:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 5 мая 2018, 13:10

      Гнилое судейство в обоих полуфиналах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:21

      Феерический футбол показали обе команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 17:57

      это верно, невероятно красивый, зрелищный и супер результативный полуфинал получился!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 3 мая 2018, 16:11

      Хоть Ливер и прошел Рому, в финале буду за них переживать, хотя наверное больше за Клоппа, удачи в общем то!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      LocoMen89 3 мая 2018, 14:39

      Это шедевр !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 мая 2018, 14:00

      Спасибо за отличный полуфинал!!!

      4
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      Рейтинг: +617

      nelez > SapogSpb 3 мая 2018, 15:23

      А я хотел Зенит - Спартак

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 мая 2018, 13:15

      отгрузите и Реалу 7 голов. Только желательно за 90 минут))

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 мая 2018, 12:51

      в ответном матче ливер отскочил конечно. судья сделал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > SapogSpb 3 мая 2018, 15:51

      да это понятно)) тут еще можно пофилософствовать на тему "а пенальти еще надо забить"..)))))

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 мая 2018, 12:49

      Теперь должны финал брать - зря шли что ли

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 12:09

      Игровое безумие доставило радость и эмоции миллионам болельщиков! И это - благо!!!
      Осталось сделать шаг, который подтвердит или опровергнет амбиции Ливерпуля в нынешней ЛЧ!.. Можно заполнить своей победой заголовки СМИ и сердца болельщиков, а можно раздать несколько оправдательных интервью и готовиться к следующему сезону...

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