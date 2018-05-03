Клопп: «7:6 с «Ромой»? Это безумие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов против «Ромы» (2:4). Напомним, что английский клуб прошел в финал турнира по сумме двух матчей.

«Играть в дополнительное время было бы сумасшествием для обеих команд. Два тайма по 15 минут. Понятия не имею, что бы случилось за это время! Общий счет 7:6. Это звучит безумно, потому что это и есть безумие.

Мы прошли в Лигу чемпионов через квалификацию, теперь мы в финале. Я очень, очень рад за парней, за клуб, за болельщиков.

Это было фантастические путешествие, теперь мы едем в Киев. Это звучит безумно, но это реальность», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал