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    Усмане Дембеле перейдет в «ПСЖ» вслед за Тухелем

    «ПСЖ» готов побороться за очередного футболиста «Барселоны» будущим летом. На этот раз руководство парижан рассчитывает заполучить нападающего Усмане Дембеле.

    В предстоящее межсезонье «ПСЖ» должен возглавить Томас Тухель, который хорошо знаком с Дембеле по совместной работе в составе дортмундской «Боруссии». Его трансфер является одним из ключевых требований специалиста.

    Известно, что в «Барселоне» также готовы расстаться с Дембеле. Лидер команды Лионель Месси одобрил возможность такого трансфера, он ждет в каталонском клубе Антуана Гризманна.

    Источник: Don Balon

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    03.05.2018 07:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:08

      Если Тухель станет тренером ПСЖ,то все может быть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      LERDAV. 3 мая 2018, 17:35

      LERDAV. Опять вместо спорта /как сборные мира и стадионы России готовяться кЧМ18 / печатают сколько заработает Иньеста. СТЫДНО СЧИТАТЬ ЧУЖИЕ, считайте тихо свои.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 мая 2018, 12:43

      дон балон опять пишет чушь ! что как будто месси там все решает в барсе ! ой ой ой ! щас тут всякие дилетанты начнут писать свою хрень !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 3 мая 2018, 12:16

      Прикольно читать, когда футболист команды ОДОБРЯЕТ трансфер. Завтра пойду к начальнику и скажу, что я одобряю его решения ))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > ТИНКИ-ВИНКИ 3 мая 2018, 13:24

      Такой большой а в сказки веришь

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > 5 мая 2018, 09:31

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      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 мая 2018, 08:50

      значит псж с кем-то растанется

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > серега кашин 3 мая 2018, 23:27

      Эмери надо обратно в Севилью...вытаскивать их из опы...))

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 мая 2018, 08:42

      Тренер приходит на год и игрок то же.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 3 мая 2018, 08:38

      При живой троице, с Ракитичем и Коутиньо ниже и почти перешедшем Гризмане?

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 мая 2018, 07:58

      Нафига еще один нападающий? Кавани, Неймара и Мбаппе мало? Качественная тройка же.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > bset 3 мая 2018, 09:15

      Ну если посмотреть то тройка нападающих будет играть стабильно, а там травмы дисквалификации и тд. И необходим ещё один как минимум атакующий футболист

      1
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      Рейтинг: +38

      u444e > Football06 3 мая 2018, 11:57

      ди мария дракслер

      -2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > u444e 3 мая 2018, 13:26

      Видно что Ди Мария редко играет. Дракслера стали использовать как полузащитника.. Так о чём речь? Несомненно Ди мария и дракслер игроки хорошие но так как в статье говорится что с приход тренера, то значит тренер хочет видеть Дембеле а не Ди Марию и Дракслера

      1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 3 мая 2018, 07:55

      «ПСЖ» снова планирует летом сделать раздевалку «Барселоны» посвободнее. ))))

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