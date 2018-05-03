Усмане Дембеле перейдет в «ПСЖ» вслед за Тухелем

«ПСЖ» готов побороться за очередного футболиста «Барселоны» будущим летом. На этот раз руководство парижан рассчитывает заполучить нападающего Усмане Дембеле.

В предстоящее межсезонье «ПСЖ» должен возглавить Томас Тухель, который хорошо знаком с Дембеле по совместной работе в составе дортмундской «Боруссии». Его трансфер является одним из ключевых требований специалиста.

Известно, что в «Барселоне» также готовы расстаться с Дембеле. Лидер команды Лионель Месси одобрил возможность такого трансфера, он ждет в каталонском клубе Антуана Гризманна.