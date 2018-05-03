Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Усмане Дембеле перейдет в «ПСЖ» вслед за Тухелем

3 мая 2018, 07:16
15

«ПСЖ» готов побороться за очередного футболиста «Барселоны» будущим летом. На этот раз руководство парижан рассчитывает заполучить нападающего Усмане Дембеле.

В предстоящее межсезонье «ПСЖ» должен возглавить Томас Тухель, который хорошо знаком с Дембеле по совместной работе в составе дортмундской «Боруссии». Его трансфер является одним из ключевых требований специалиста.

Известно, что в «Барселоне» также готовы расстаться с Дембеле. Лидер команды Лионель Месси одобрил возможность такого трансфера, он ждет в каталонском клубе Антуана Гризманна.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Франция. Лига 1 Трансферы ПСЖ Барселона Боруссия Д Дембеле Усман Тухель Томас
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
talgatnurzhanov2006
1525323357
«ПСЖ» снова планирует летом сделать раздевалку «Барселоны» посвободнее. ))))
Ответить
bset
1525323506
Нафига еще один нападающий? Кавани, Неймара и Мбаппе мало? Качественная тройка же.
Ответить
A-Den
1525325938
При живой троице, с Ракитичем и Коутиньо ниже и почти перешедшем Гризмане?
Ответить
КЭТиК
1525326170
Тренер приходит на год и игрок то же.
Ответить
серега кашин
1525326604
значит псж с кем-то растанется
Ответить
ТИНКИ-ВИНКИ
1525338974
Прикольно читать, когда футболист команды ОДОБРЯЕТ трансфер. Завтра пойду к начальнику и скажу, что я одобряю его решения ))))
Ответить
dinar7777dinar
1525340596
дон балон опять пишет чушь ! что как будто месси там все решает в барсе ! ой ой ой ! щас тут всякие дилетанты начнут писать свою хрень !
Ответить
LERDAV.
1525358131
LERDAV. Опять вместо спорта /как сборные мира и стадионы России готовяться кЧМ18 / печатают сколько заработает Иньеста. СТЫДНО СЧИТАТЬ ЧУЖИЕ, считайте тихо свои.
Ответить
zigbert
1525360088
Если Тухель станет тренером ПСЖ,то все может быть.
Ответить
Главные новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
Вчера, 14:15
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+