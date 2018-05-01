Витсель забил в Кубке Китая ударом в падении через себя, но его команда вылетела

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Китая, в котором «Тяньцзинь Цюаньцзянь» встречался с «Цзянсу Сунин». Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победил коллектив из Цзянсу – 8:7.

Один из голов за проигравшую команду забил полузащитник Аксель Витсель, чей удар в падении через себя пришелся в цель (см. видео ниже).

Напомним, что в период с 2012 по 2017 годы бельгиец выступал за санкт-петербургский «Зенит».