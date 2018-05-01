Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витсель забил в Кубке Китая ударом в падении через себя, но его команда вылетела

    Состоялся матч 1/8 финала Кубка Китая, в котором «Тяньцзинь Цюаньцзянь» встречался с «Цзянсу Сунин». Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победил коллектив из Цзянсу – 8:7.

    Один из голов за проигравшую команду забил полузащитник Аксель Витсель, чей удар в падении через себя пришелся в цель (см. видео ниже).

    Напомним, что в период с 2012 по 2017 годы бельгиец выступал за санкт-петербургский «Зенит».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2018 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 10:08

      молодец, не отбывает номер в Китае а старается демонстрировать класс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 21:13

      Напоминает о себе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 1 мая 2018, 19:52

      красавец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 1 мая 2018, 19:34

      Твиттер тупой, поскольку не русский. Это не через себя, а удар по мячу в падении на левый бок.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > ilichkadr 1 мая 2018, 19:38

      Нет, это - в падении через себя!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > mialkov 2 мая 2018, 09:36

      Через себя это когда траектория полета мяча направлена через голову. Удар средней частью подъема без разворота в какую-либо сторону. Ибрагимович забил гол англичанам ударом через себя. Витсель, падая на задницу ударил по мячу с разворота внутренней стороной стопы. Вот и вся разница.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11