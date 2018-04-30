Гвардиола хочет включить Стоунса и Силву в сделку по Иско

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет заполучить полузащитника «Реала» Иско.

Испанец является главной целью специалиста в летнее трансферное окно. Гвардиола готов предложить мадридцам включить в сделку защитника Джона Стоунса и хавбека Бернарду Силву.

При этом отмечается, что нападающий сливочных Криштиану Роналду уже рекомендовал своего соотечественника Силву президенту клуба Флорентино Пересу в качестве замены для Иско. Последний, со своей стороны, открыт для переезда в Манчестер. 25-летний игрок рассорился с Роналду, в результате чего футболисты «Реала» стали все больше и больше отдаляться от него.