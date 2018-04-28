Президент «Ромы» назвал болельщиков клуба кретинами и недоумками

Президент итальянской «Ромы» Джим Паллотта выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков римлян в Ливерпуле в день первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против одноименного клуба (2:5). Напомним, итальянцы избили фаната красных.

«99,9 процента наших фанатов – лучшие. Однако есть несколько кретинов, которые тянут все сообщество вниз. Небольшая кучка недоумков пытается разрушить огромную историю «волчицы», – посетовал функционер.

Напомним, что пострадавший англичанин находится в коме.