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  • Путин: «ЦСКА своими успехами укрепляет статус России как великой спортивной державы» 

Путин: «ЦСКА своими успехами укрепляет статус России как великой спортивной державы» 

27 апреля 2018, 21:41
28

Президент РФ Владимир Путин поздравил ЦСКА с 95-летием.

«Поздравляю армейцев всех поколений и их преданных болельщиков со знаменательным событием – 95-летием Центрального спортивного клуба армии.

За минувшие годы ЦСКА прошел большой, насыщенный путь от опытно-показательной площадки Всевобуча до одного из наиболее титулованных спортивных клубов страны, вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта.

Среди его воспитанников – блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешние спортсмены-армейцы с уважением относятся к легендарным традициям предшественников, своими успехами укрепляют авторитет родного клуба и статус России как великой спортивной державы: подтверждают свои лидерские позиции в гимнастике и фигурном катании, показывают отличные результаты в легкой атлетике и единоборствах и, конечно, в таких популярных игровых видах спорта, как футбол, хоккей, баскетбол.

Хочу искренне поблагодарить всех и прежде всего уважаемых ветеранов клуба за самоотверженный, упорный труд на благо Родины», – сообщается на официальном сайте президента.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Путин Владимир
Комментарии (28)
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Predator_utm
1524854548
тут не про футбольный конкретно,а в целом про общество
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insider_retro
1524856181
Значимые слова про путь, легендарные традиции, воспитанников и выдающиеся достижения армейцев-спортсменов!!.. Что есть, то есть - кто бы, что не говорил и несмотря на клубные предпочтения!!..
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Татарин за ЦСКА
1524856211
Согласен с ним на 100%. Только если бы еще ПФК ЦСКА выступал бы в ЛЧ и Ле так же,как фигуристы,атлеты и хоккеисты на ЧМ и других соревнованиях.)))))
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GoLenaStop
1524856303
"...Футбольное сообщество ЦСКА должно продолжить славные традиции Армии, которые неразрывно связаны с нашими историческими победами на всех полях, в том числе и футбольных, в мировом масштабе." Звания, как в армии, так и футболе - заслужить надо ! ЦСКА , ЦДКА, СКА - Удачи!
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Павел Буре
1524856316
Князь Владимир, ты лучше скажи когда коррупцию поборем, да хоть латвию, литву, польшу, болгарию, румынию, (я молчу про другие страны европы) по уровню жизни и пенсии догоним, ты ведь у нас президент по жизни, это случится в этом веке?
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RUSARM
1524857470
ЦСКА-это все виды спорта!! Сколько наших спортсменов выступают и в личных,и в командных видах спорта!! Молодцы АРМЕЙЦЫ,так держать!!
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Eddyson
1524857831
Опять мы кругом великие))) Непримиримых друзей с праздником!
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Garrincha58
1524860578
одни кругом великие, а в великой стране половину пенсионеров по помойкам рыщут
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Dominator777
1524862898
Удачи и побед армейцам!
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СашкаГуров
1524863195
Армейцы с 95-ти летием!!!))))
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