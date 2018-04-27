Путин: «ЦСКА своими успехами укрепляет статус России как великой спортивной державы» 

Президент РФ Владимир Путин поздравил ЦСКА с 95-летием.

«Поздравляю армейцев всех поколений и их преданных болельщиков со знаменательным событием – 95-летием Центрального спортивного клуба армии.

За минувшие годы ЦСКА прошел большой, насыщенный путь от опытно-показательной площадки Всевобуча до одного из наиболее титулованных спортивных клубов страны, вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта.

Среди его воспитанников – блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешние спортсмены-армейцы с уважением относятся к легендарным традициям предшественников, своими успехами укрепляют авторитет родного клуба и статус России как великой спортивной державы: подтверждают свои лидерские позиции в гимнастике и фигурном катании, показывают отличные результаты в легкой атлетике и единоборствах и, конечно, в таких популярных игровых видах спорта, как футбол, хоккей, баскетбол.

Хочу искренне поблагодарить всех и прежде всего уважаемых ветеранов клуба за самоотверженный, упорный труд на благо Родины», – сообщается на официальном сайте президента.