Президент «Барселоны»: «Мне было бы не обидно видеть Неймара в футболке «Реала»

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу заявил, что ему не доставит неприятных эмоций возможный переход нападающего «ПСЖ» Неймара, который ранее выступал за сине-гранатовых, в «Реал». Также глава каталонского клуба признался, что не против возвращения бразильца в «блауграну».

«Мне было бы не обидно видеть Неймара в «Реале», мне нравятся хорошие игроки в Ла Лиге.

Он должен сам решить, но у него еще есть четыре года по контракту с «ПСЖ». Нашим приоритетом является «Барселона», поэтому Примера конкурентоспособна. Наш первый соперник – АПЛ.

Хотел бы я, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»? Конечно. Он провел в команде четыре сезона. Он очень хороший игрок, но я думаю, что «ПСЖ» не желает его продавать», – сказал Бартомеу.