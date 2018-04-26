New York Times выпустил статью о Зидане после победы «Реала» над «Баварией»

Известное американское издание The New York Times после победы «Реала» над «Баварией» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов выпустило статью, посвященную главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану.

«Возможно, настало время рассмотреть возможность того, что Зинедин Зидан может быть довольно хорошим тренером.

Сожалею, что француз часто не упоминается при обсуждении лучших тренеров своего поколения. Его можно сравнить с Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью – они первые приходят на ум. Как и они, Зидан выигрывал Лигу чемпионов не один раз. Массимилиано Аллегри, Юргену Клоппу, Маурицио Сарри и Антонио Конте никогда не удавалось это сделать. Однако до сих пор, как мне кажется, их ценят выше, чем Зидана», – написал журналист Рори Смит.

Напомним, Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, выиграв с того времени Примеру и дважды Лигу чемпионов.