«Ливерпуль» пообещал поддержать пострадавшего болельщика в столкновении с фанатами «Ромы»

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала официальное заявление с позицией клуба относительно столкновения фанатов перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой».

Ранее сообщалось, что перед началом матча в Ливерпуле произошел ряд потасовок между фанатами обоих клубов. Инициаторами беспорядков выступали приехавшие в Англию итальянцы.

В одном из таких столкновений 53-летний болельщик «красных» неподалеку от стадиона «Энфилд» был атакован римскими фанатами, в результате чего позже был госпитализирован с сильной травмой головы. На данный момент его состояние оценивается как критическое.

Полиция продолжает вести допрос всех задержанных. Под подозрение попали два итальянских болельщика, которые были заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на жизнь. Свидетели сообщают, что мужчины 25 и 26 лет были вооружены ремнями и молотками.

«Ливерпуль» потрясен известиями о том, что болельщик команды подвергся нападению и находится в критическом состоянии. Все наши мысли с пострадавшим и его семьей. Клуб готов оказать полную поддержку», – говорится в заявлении клуба.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

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