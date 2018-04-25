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  • «Ливерпуль» пообещал поддержать пострадавшего болельщика в столкновении с фанатами «Ромы»

«Ливерпуль» пообещал поддержать пострадавшего болельщика в столкновении с фанатами «Ромы»

25 апреля 2018, 10:04
11

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала официальное заявление с позицией клуба относительно столкновения фанатов перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой».

Ранее сообщалось, что перед началом матча в Ливерпуле произошел ряд потасовок между фанатами обоих клубов. Инициаторами беспорядков выступали приехавшие в Англию итальянцы.

В одном из таких столкновений 53-летний болельщик «красных» неподалеку от стадиона «Энфилд» был атакован римскими фанатами, в результате чего позже был госпитализирован с сильной травмой головы. На данный момент его состояние оценивается как критическое.

Полиция продолжает вести допрос всех задержанных. Под подозрение попали два итальянских болельщика, которые были заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на жизнь. Свидетели сообщают, что мужчины 25 и 26 лет были вооружены ремнями и молотками.

«Ливерпуль» потрясен известиями о том, что болельщик команды подвергся нападению и находится в критическом состоянии. Все наши мысли с пострадавшим и его семьей. Клуб готов оказать полную поддержку», – говорится в заявлении клуба.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

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Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Ливерпуль Рома
Комментарии (11)
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С-Пб on-line
1524640349
Опять бедненькие ан гличане непричём
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neveldomha
1524640694
После этих инцидентов, какая-нибудь европейская политическая дрянь посмеет обвинить наших болельщиков в неадекватном поведении?
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insider_retro
1524640949
Для редакции - травмы классифицируются по степени тяжести, а не "сильная" или слабая... Болельщику помощь сейчас будет совсем не лишней и хорошо, что клуб со своими ресурсами подключиться к процессу лечения и реабилитации!.. Ему бы преодолеть критическое состояние...
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aza44
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Татарин за ЦСКА
1524642360
Там еще новость есть,что фанат Ливерпуля в больнице с ножевым ранением. И после этого европейцы боятся ехать в Россию???? Долб.аебы
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kotmyshka
1524644775
Скоро появится российский след...
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bset
1524646562
Любая британская газета: "Расследование показало, что нападали русские, переодетые в итальянцев. Пострадавший был оглушен баллоном с нервно-паралитический газом".
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zigbert
1524656123
В Европе тоже бьют и не слабо.
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FanatSerj
1524658185
Жесть нету уважения к людям в возрасте в Европе, бьют молотками по голове, дичь какая то.
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