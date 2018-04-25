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    «Ливерпуль» пообещал поддержать пострадавшего болельщика в столкновении с фанатами «Ромы»

    Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала официальное заявление с позицией клуба относительно столкновения фанатов перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой».

    Ранее сообщалось, что перед началом матча в Ливерпуле произошел ряд потасовок между фанатами обоих клубов. Инициаторами беспорядков выступали приехавшие в Англию итальянцы.

    В одном из таких столкновений 53-летний болельщик «красных» неподалеку от стадиона «Энфилд» был атакован римскими фанатами, в результате чего позже был госпитализирован с сильной травмой головы. На данный момент его состояние оценивается как критическое.

    Полиция продолжает вести допрос всех задержанных. Под подозрение попали два итальянских болельщика, которые были заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на жизнь. Свидетели сообщают, что мужчины 25 и 26 лет были вооружены ремнями и молотками.

    «Ливерпуль» потрясен известиями о том, что болельщик команды подвергся нападению и находится в критическом состоянии. Все наши мысли с пострадавшим и его семьей. Клуб готов оказать полную поддержку», – говорится в заявлении клуба.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

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    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    25.04.2018 10:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 апреля 2018, 15:09

      Жесть нету уважения к людям в возрасте в Европе, бьют молотками по голове, дичь какая то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 14:35

      В Европе тоже бьют и не слабо.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 апреля 2018, 11:56

      Любая британская газета: "Расследование показало, что нападали русские, переодетые в итальянцев. Пострадавший был оглушен баллоном с нервно-паралитический газом".

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 апреля 2018, 11:26

      Скоро появится российский след...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 10:46

      Там еще новость есть,что фанат Ливерпуля в больнице с ножевым ранением.
      И после этого европейцы боятся ехать в Россию????
      Долб.аебы

      3
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      aza44 25 апреля 2018, 10:40


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      aza44 25 апреля 2018, 10:39

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 10:22

      Для редакции - травмы классифицируются по степени тяжести, а не "сильная" или слабая...
      Болельщику помощь сейчас будет совсем не лишней и хорошо, что клуб со своими ресурсами подключиться к процессу лечения и реабилитации!.. Ему бы преодолеть критическое состояние...

      7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 25 апреля 2018, 10:46

      возвраст еще приклонный,всякое может случиться

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 25 апреля 2018, 10:18

      После этих инцидентов, какая-нибудь европейская политическая дрянь посмеет обвинить наших болельщиков в неадекватном поведении?

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2018, 10:12

      Опять бедненькие ан гличане непричём

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