Два итальянца арестованы в Ливерпуле, они обвиняются в покушении на жизнь

В минувший вторник в Англии состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома». Игра завершилась со счетом 5:2.

Перед началом матча в Ливерпуле произошел ряд потасовок между фанатами обоих клубов. Инициаторами беспорядков выступали приехавшие в Англию итальянцы.

В одном из таких столкновений 53-летний болельщик «красных» неподалеку от стадиона «Энфилд» был атакован римскими фанатами, в результате чего позже был госпитализирован с сильной травмой головы. На данный момент его состояние оценивается как критическое.

Полиция продолжает вести допрос всех задержанных. Под подозрение попали два итальянских болельщика, которые были заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на жизнь. Свидетели сообщают, что мужчины 25 и 26 лет были вооружены ремнями и молотками.

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