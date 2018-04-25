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    Два итальянца арестованы в Ливерпуле, они обвиняются в покушении на жизнь

    В минувший вторник в Англии состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома». Игра завершилась со счетом 5:2.

    Перед началом матча в Ливерпуле произошел ряд потасовок между фанатами обоих клубов. Инициаторами беспорядков выступали приехавшие в Англию итальянцы.

    В одном из таких столкновений 53-летний болельщик «красных» неподалеку от стадиона «Энфилд» был атакован римскими фанатами, в результате чего позже был госпитализирован с сильной травмой головы. На данный момент его состояние оценивается как критическое.

    Полиция продолжает вести допрос всех задержанных. Под подозрение попали два итальянских болельщика, которые были заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на жизнь. Свидетели сообщают, что мужчины 25 и 26 лет были вооружены ремнями и молотками.

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    Источник: talkSPORT

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    25.04.2018 07:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 25 апреля 2018, 14:23

      После такой *****.....ы
      надо же где то ,,реванш,, было брать....

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 25 апреля 2018, 10:13

      онгличане в своем репертуаре.. итальяшек там гасили чем попало и парни просто защищались..

      1
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      Рейтинг: +807

      jet andy 25 апреля 2018, 08:37

      А еще вилами и топорами.

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