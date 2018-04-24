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  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Рому», Салах и Фирмино сделали по дублю

Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Рому», Салах и Фирмино сделали по дублю

24 апреля 2018, 23:37
62

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома разгромил «Рому» – 5:2.

По четыре результативных очка набрали Мохамед Салах и Роберто Фирмино (два гола и две результативные передачи у каждого).

Ответная игра пройдет в Риме 2 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия) – 5:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Салах, 36; 2:0 – Салах, 45+1; 3:0 – Мане, 56; 4:0 – Фирмино, 61; 5:0 – Фирмино, 69; 5:1 – Джеко, 81; 5:2 – Перотти, 85 (с пенальти).

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Фирмино (Клаван, 90+3), Салах (Ингс, 75), Хендерсон, Мане, Окслэд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Робертсон, Александр-Арнольд.

«Рома»: Алисон, Наингголан, Жуан (Перотти, 67), Строотман, Джеко, Коларов, Де Росси (Гоналон, 67), Ундер (Шик, 46), Фасио, Флоренци, Манолас.

Предупреждения: Александр-Арнольд, 39; Ловрен, 74; Хендерсон, 85 – Жуан, 26; Фасио, 87.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ливерпуль Рома
Комментарии (62)
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BRO_football
1524602330
Нормально сыграли. Роме осталось повторить сценарий матча с Барселоной и финал ЛЧ у них в кармане.
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VVM1964
1524602345
И вот род такой бульдозер попал мой " бедный Спартак " и кто то высказывал недоумение как можно пропустить 7 , - да вот как то так .
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Татарин за ЦСКА
1524602382
5:2-этим всё сказано.Мой вечер удался.Салах высший пилотаж.Фирмино и Мане просто космос.Салах два дубля сегодня.но самое главное это его эмоции после голов. Рома молодцы,играть не бросили,а если бы и весь матч так провели,то еще не известно,что произошло бы. На Тотти страшно было смотреть.Жаль императора. Жду ответную игру,надеюсь голов будет так же много.
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ЖОРРО
1524602603
Шикарный матч!!!Команды Клоппа гениальны: 1)Фурор в атаке 2)Сумасшедший настрой 3)Непредсказуемость результата по ходу матча...респект! P.S.Думаю у болельщиков красных двойственные чувства:с одной стороны Юрген даёт результат,с другой стороны может неожиданно упустить победу или преимущество в любом матче...
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1524602678
Ливерпуль команда Салаха, как только он ушел сразу угасли в атаке.
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insider_retro
1524603010
Роскошная половина полуфинальности!... Очевидная нацеленность на ворота, голы и результативность!..
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DeutschlandUberAlles
1524603026
Вот это матч! Нереал! Одна из лучших игр в этом сезоне!
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BAIv
1524603162
к 30 минуте Рома немного устала. Салах быстрый, просто убегал и делал что хотел
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andruhs
1524603615
На Салаха смотреть удовольствие. В этом году реальный кандидат на золотой мячик. И по жизни, как известно, парень скромный и отзывчивый.
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3ton
1524629624
Салах шикарно отыграл.Если Ливерпуль выиграет ЛЧ , то ЗМ должен он получить.
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