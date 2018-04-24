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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Рому», Салах и Фирмино сделали по дублю

    В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома разгромил «Рому» – 5:2.

    По четыре результативных очка набрали Мохамед Салах и Роберто Фирмино (два гола и две результативные передачи у каждого).

    Ответная игра пройдет в Риме 2 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

    Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия) – 5:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Салах, 36; 2:0 – Салах, 45+1; 3:0 – Мане, 56; 4:0 – Фирмино, 61; 5:0 – Фирмино, 69; 5:1 – Джеко, 81; 5:2 – Перотти, 85 (с пенальти).

    «Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Фирмино (Клаван, 90+3), Салах (Ингс, 75), Хендерсон, Мане, Окслэд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Робертсон, Александр-Арнольд.

    «Рома»: Алисон, Наингголан, Жуан (Перотти, 67), Строотман, Джеко, Коларов, Де Росси (Гоналон, 67), Ундер (Шик, 46), Фасио, Флоренци, Манолас.

    Предупреждения: Александр-Арнольд, 39; Ловрен, 74; Хендерсон, 85 – Жуан, 26; Фасио, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 23:37
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:55

      Великолепная игра Салаха. Удасться ли Роме повторить свой подвиг?

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 апреля 2018, 10:04

      Пора " Золотой мяч " огородить от Месси и Роналду , а то скучно .......

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 09:41

      думал они более менее равные соперники и такого результата не ожидал, Рома опять сами создали себе трудности чтобы в ответном игре сотворить чудо как с Барсой) Ну а Салах конечно супер мастер и доказывает это в очередной раз)

      4
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 25 апреля 2018, 08:47

      Это была музыка футбола. Если финал будет Бавария - Ливерпуль будет еще похлеще. Желаю, чтобы Реал не испортил своим присутствием этот финал.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 апреля 2018, 08:44

      Хайнкес и Клопп, надеюсь на встречу в финале

      1
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 25 апреля 2018, 08:26

      Эти 2мяча ,пропущенные дома, конечно ни к чему... Но думаю Ливер такого не допустит как барса..
      Финал Ливер Бавария меня очень порадует....

      2
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      Рейтинг: +137

      coocoo 25 апреля 2018, 07:35

      5-0 это разгром, а 5-2 это просто победа с крупным счетом

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 25 апреля 2018, 07:13

      Салах шикарно отыграл.Если Ливерпуль выиграет ЛЧ , то ЗМ должен он получить.

      8
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 25 апреля 2018, 06:57

      кто из защитников сборной России на ЧМ-18 сможет сдержать ТАКОГО Салаха?вот вопрос Черчесову...

      3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > SPACE TRUCKIN 25 апреля 2018, 07:20

      Один в поле не воин, а у нас лучшая оборона, ну как мудко говорит ;)

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > SPACE TRUCKIN 25 апреля 2018, 07:46

      В своей сборной он может быть абсолютно не ТАКИМ , партнёры не те ! И этому есть куча примеров !

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ROSTOV SUPER 25 апреля 2018, 08:51

      я бы на счет партнеров не торопился, уровень приличный, на фоне наших уж точно, да и купер на фоне черчесова -глыба

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > ROSTOV SUPER 25 апреля 2018, 19:32

      Вся команда будет играть на Салаха - это человек,который сможет и в одиночку решить исход поединка...хорошо,если Джикия восстановится к ЧМ - но стоит опять же вспомнить 0:7 с Ливером...

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Loko_Roma 25 апреля 2018, 19:36

      витёк мутный наплёл столько вместе с фурсом,что порой удивляешься - почему зенит не в полуфинале хоть бы и ЛЕ,а сборная не громит всех подряд в товарняках хотя бы...

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2018, 06:57

      Скоро Египет наших будет натягивать,вот до чего мы докатились.

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