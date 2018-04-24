Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Рому», Салах и Фирмино сделали по дублю

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома разгромил «Рому» – 5:2.

По четыре результативных очка набрали Мохамед Салах и Роберто Фирмино (два гола и две результативные передачи у каждого).

Ответная игра пройдет в Риме 2 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия) – 5:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Салах, 36; 2:0 – Салах, 45+1; 3:0 – Мане, 56; 4:0 – Фирмино, 61; 5:0 – Фирмино, 69; 5:1 – Джеко, 81; 5:2 – Перотти, 85 (с пенальти).

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Фирмино (Клаван, 90+3), Салах (Ингс, 75), Хендерсон, Мане, Окслэд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Робертсон, Александр-Арнольд.

«Рома»: Алисон, Наингголан, Жуан (Перотти, 67), Строотман, Джеко, Коларов, Де Росси (Гоналон, 67), Ундер (Шик, 46), Фасио, Флоренци, Манолас.

Предупреждения: Александр-Арнольд, 39; Ловрен, 74; Хендерсон, 85 – Жуан, 26; Фасио, 87.

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