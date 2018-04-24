Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/ 2 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

«Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти «Манчестер Сити», а «Рома», как мне кто-то сказал, обыграла «Барселону». Я не думал, что это возможно, однако с «Сити» мы добились примерного того же.

У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Рома» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.