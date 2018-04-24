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    Клопп – о полуфинале ЛЧ: «Шанс – это все, что мне нужно»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/ 2 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

    «Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти «Манчестер Сити», а «Рома», как мне кто-то сказал, обыграла «Барселону». Я не думал, что это возможно, однако с «Сити» мы добились примерного того же.

    У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого», – сказал Клопп.

    Матч «Ливерпуль» – «Рома» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    24.04.2018 01:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 24 апреля 2018, 09:07

      удачи...и пусть в финал выйдет сильнейший...

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2018, 08:54

      Обе команды славные. Тут неважно кто, лишь бы Бавария в финале была.

      1
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 24 апреля 2018, 07:46

      У нас все поголовно будут болеть за Ливер.
      Ответ простой :Там играет наш Клаван.
      Выступит или нет ,другой вопрос.
      По крайней мере ,в течение сезона,косяков у него не было.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alex1951 24 апреля 2018, 20:08

      А я болею за Ливер только из-за Клоппа!)))

      1
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 > ЖОРРО 24 апреля 2018, 20:55

      Одобряю.
      Стол сервируй.
      Тогда и смотрется лучше будет)))))

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 апреля 2018, 07:44

      Да

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 24 апреля 2018, 07:41

      В этом году все возможно... лишь бы судьи свою лепту не вносили

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      Рейтинг: -366

      Чоткий 24 апреля 2018, 06:48

      Ну шансов откровенно немного... Реал на 3 головы выше всех сейчас в Европе

      0
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      ...
      Рейтинг: +97

      Костефан > Чоткий 24 апреля 2018, 07:37

      Выше не выше, однако шпоры их дважды сделали ))

      1
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      ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий > Костефан 24 апреля 2018, 12:53

      Это группа, а не плей-офф... Не тянут пока остальные против Реала. Даже Барсенога обосралась в игре с лохами. Сам за англичан всю жизнь более, но думаю, не получится

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 апреля 2018, 06:39

      Ахахахах

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