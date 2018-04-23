Вальверде опасается за свое будущее в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обеспокоен своим положением в каталонском клубе.

В субботу в испанских СМИ были опубликованы сообщения о том, что специалист может быть уволен даже если сине-гранатовые завоюют Кубок Испании и выиграют Примеру.

Тренер чувствовал, что несколько членов совета директоров клуба отдаляются от него. Действительно один из источников описал отношения между Вальверде и руководством как «холодные».

После поражения каталонцев от «Ромы» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылета из турнира, опытные игроки «блауграны» высказали Вальверде свое недовольство из-за его выбора состава и тактики на матч с римлянами. Однако позже футболисты встретились с тренером и заверили его, что он имеет полную поддержку команды.

Тем не менее совет директоров – это отдельный вопрос. Специалист сообщил друзьям, что опасается, что даже сделав золотой дубль он не спасет свою работу нынешним летом.