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Вальверде опасается за свое будущее в «Барселоне»

23 апреля 2018, 15:29
24

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обеспокоен своим положением в каталонском клубе.

В субботу в испанских СМИ были опубликованы сообщения о том, что специалист может быть уволен даже если сине-гранатовые завоюют Кубок Испании и выиграют Примеру.

Тренер чувствовал, что несколько членов совета директоров клуба отдаляются от него. Действительно один из источников описал отношения между Вальверде и руководством как «холодные».

После поражения каталонцев от «Ромы» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылета из турнира, опытные игроки «блауграны» высказали Вальверде свое недовольство из-за его выбора состава и тактики на матч с римлянами. Однако позже футболисты встретились с тренером и заверили его, что он имеет полную поддержку команды.

Тем не менее совет директоров – это отдельный вопрос. Специалист сообщил друзьям, что опасается, что даже сделав золотой дубль он не спасет свою работу нынешним летом.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (24)
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panmon
1524486725
Менять на абы кого не надо, но если есть подходящий тренер - нужно менять
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3ton
1524487397
Бред сивой сливки) Никто его не уволит Команда сделала дубль , а в ЛЧ ничего не светило.
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Shogun
1524487873
Да не уровень ты Барселоны и сломал привычную схему 4-3-3 на 4-4-2, тебя уже за это гнать надо и игру Барса показывает слабую
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dinar7777dinar
1524487988
чего опасаться ! ну продули да очень неприятно роме ! в лч ! но играли в 2 напа ! на дембеле надежды нету ! алькасер дно ! коутиньо не заигран ! но в испании все в порядке еще никому не продули ! кубок взять ! чемпионство уже в воскресенье могут оформить ! продадут турана видаля д.суареса алькасера и еще там кого нить ! придут новые игроки ! Гризманн ! говорят барса очень сильно сейчас занимается трансфером Кристиана Эриксена. будет новый спортивный директор ! барса сейчас занимается трансферами защитников ! все норм будет ! уже руководство барсы сказали приоритет на след сезон -ЛЧ.
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DeStar
1524489339
А то разнылись . ФИг знает что там с тренером. Он какой-то никакой. но мне уж точно не виднее. Тем более результаты. Легкая победа в кубке, легкая в чемпе. Барса не часто так легко в чемпе побеждает, еще после зимы все ясно было. А тут один матч, где явно тупо недооценили соперника и больше ничего, и все.. бывает.
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Бухбух
1524496154
Опасаться надо было до ответной игры с Ромой
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Cules2013
1524497596
Вальверде нужно оставлять, какие разговоры - что в Кубке, что в Лиге прошли стабильно ровно от первого, буквально до последнего матча, осталась ещё парочка, в т.ч. с Реалом)) А так, рекордная серия из 40 побед в Примере, Золотой дубль, в ЛЧ тоже все матчи, кроме ответного с Ромой провели хорошо. Я не согласен с теми, кто считает, что это провал одного конкретного матча. В Ла Лиге были такие матчи, когда Барса играла подобным образом, что и с Ромой - в очень прагматичный футбол - тогда мы брали либо ничью, либо в концовке матча кто-то зарешает одним ударом, как было, например, с Паулиньо. Вполне понятно почему так - команда не может каждый матч бегать, как угорелая, где-то и проседает. Другое дело, что Вальверде не сделал из этого выводов, либо сделал, да не те. Потому что на ответку с Ромой он выпустил всех основных игроков, у которых уже по сезону пошла накопленная усталость, а Месси и Пике вообще были не в форме и не готовы были играть. Вальверде по сезону неоднократно упрекали в том, что он слабо использует ротацию, на что он ответил, что не может позволить себе этого, типо должны играть сильнейшие, чтобы бороться за все титулы. А вышло наоборот. Нельзя в 1/4 ЛЧ выбирать тактику, которая прокатывала с Хетафе. Думал, что даже уставшая основа всё равно вытянет матч, тем более +2 гола в запасе. А не прокатило - Барса выглядела уставшей и Рома банально перебегала нас, выиграла за счёт физики. Я бы не сказал, что Рома сильнее Барсы. Да и кто скажет, собственно? Но прошли дальше римляне.
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zigbert
1524499993
На мой взгляд Вльверде должен остаться в Барселоне. Разве плохое достижение,победа в Ла Лиге.
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САНЁК17
1524510362
Так сделали с Пап Карло Анчелотти
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