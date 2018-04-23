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    Вальверде опасается за свое будущее в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обеспокоен своим положением в каталонском клубе.

    В субботу в испанских СМИ были опубликованы сообщения о том, что специалист может быть уволен даже если сине-гранатовые завоюют Кубок Испании и выиграют Примеру.

    Тренер чувствовал, что несколько членов совета директоров клуба отдаляются от него. Действительно один из источников описал отношения между Вальверде и руководством как «холодные».

    После поражения каталонцев от «Ромы» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылета из турнира, опытные игроки «блауграны» высказали Вальверде свое недовольство из-за его выбора состава и тактики на матч с римлянами. Однако позже футболисты встретились с тренером и заверили его, что он имеет полную поддержку команды.

    Тем не менее совет директоров – это отдельный вопрос. Специалист сообщил друзьям, что опасается, что даже сделав золотой дубль он не спасет свою работу нынешним летом.

    Источник: Tribalfootball

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    23.04.2018 15:29
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 апреля 2018, 22:06

      Так сделали с Пап Карло Анчелотти

      0
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 19:13

      На мой взгляд Вльверде должен остаться в Барселоне. Разве плохое достижение,победа в Ла Лиге.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 апреля 2018, 18:33

      Вальверде нужно оставлять, какие разговоры - что в Кубке, что в Лиге прошли стабильно ровно от первого, буквально до последнего матча, осталась ещё парочка, в т.ч. с Реалом)) А так, рекордная серия из 40 побед в Примере, Золотой дубль, в ЛЧ тоже все матчи, кроме ответного с Ромой провели хорошо.
      Я не согласен с теми, кто считает, что это провал одного конкретного матча. В Ла Лиге были такие матчи, когда Барса играла подобным образом, что и с Ромой - в очень прагматичный футбол - тогда мы брали либо ничью, либо в концовке матча кто-то зарешает одним ударом, как было, например, с Паулиньо. Вполне понятно почему так - команда не может каждый матч бегать, как угорелая, где-то и проседает. Другое дело, что Вальверде не сделал из этого выводов, либо сделал, да не те. Потому что на ответку с Ромой он выпустил всех основных игроков, у которых уже по сезону пошла накопленная усталость, а Месси и Пике вообще были не в форме и не готовы были играть. Вальверде по сезону неоднократно упрекали в том, что он слабо использует ротацию, на что он ответил, что не может позволить себе этого, типо должны играть сильнейшие, чтобы бороться за все титулы. А вышло наоборот. Нельзя в 1/4 ЛЧ выбирать тактику, которая прокатывала с Хетафе. Думал, что даже уставшая основа всё равно вытянет матч, тем более +2 гола в запасе. А не прокатило - Барса выглядела уставшей и Рома банально перебегала нас, выиграла за счёт физики. Я бы не сказал, что Рома сильнее Барсы. Да и кто скажет, собственно? Но прошли дальше римляне.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Cules2013 23 апреля 2018, 21:21

      не 40 побед, а 40 матчей без поражений, сорри

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 апреля 2018, 18:09

      Опасаться надо было до ответной игры с Ромой

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 апреля 2018, 16:15

      А то разнылись . ФИг знает что там с тренером. Он какой-то никакой. но мне уж точно не виднее. Тем более результаты. Легкая победа в кубке, легкая в чемпе. Барса не часто так легко в чемпе побеждает, еще после зимы все ясно было. А тут один матч, где явно тупо недооценили соперника и больше ничего, и все.. бывает.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 апреля 2018, 15:53

      чего опасаться ! ну продули да очень неприятно роме ! в лч ! но играли в 2 напа ! на дембеле надежды нету ! алькасер дно ! коутиньо не заигран ! но в испании все в порядке еще никому не продули ! кубок взять ! чемпионство уже в воскресенье могут оформить ! продадут турана видаля д.суареса алькасера и еще там кого нить ! придут новые игроки ! Гризманн ! говорят барса очень сильно сейчас занимается трансфером Кристиана Эриксена. будет новый спортивный директор ! барса сейчас занимается трансферами защитников ! все норм будет ! уже руководство барсы сказали приоритет на след сезон -ЛЧ.

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > dinar7777dinar 23 апреля 2018, 15:55

      Туран играет в Турции.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > dinar7777dinar 23 апреля 2018, 16:14

      да все-равно, состав у барсы шикарный... и это видно по результатам в чемпе и кубке том же. А в лч , просто в одном матче не повезло. Вообще не вижу каких-либо причин говорить о нужде смены игровой и прочего. В атаке проблем нет, это видно, в Пз тоже порядок, защита, ну хз, не так часто матчи смотрю барсы, но не много они пропускают. Тот же реал вообще ... вроде бы уровень защитников не хуже ведь, а пропускают на уровне блин какого нибудь бетиса будто. И в атаке траблов больше, ведь играет там один роналду.. Барсе просто не повезло. Ну и да, днище все это в лице гомеша, видаля, суареса( дениса), алькасера.. вот это нужно сливать. бесполезные люди, как иллиараменди в реале был

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 23 апреля 2018, 16:33

      в курсе в аренде ! но будут его продавать уже !

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > DeStar 23 апреля 2018, 16:52

      Ты ошибаешься круто.У Барсы состав не для гранда,половина середняки-Дин,Гомеш,Видал,Алькасер,Суарес тоже почти уже середняк.Нападение слабое,кроме Месси никто толком забивать не умеет,поэтому надо распродать пол команды затем приобрести таких,как грандов,как Азар,Салах,Дзюба(шутка).Сила ели хватает для Ла Лиги,часто побеждают с трудом но 4й год подряд не могут выйти даже в полуфинал ЛЧ,поэтому требуется революция-перевыборы президента,уволить Вальверде и продавать 5 игроков и купить пять грандов,вернуть петушка Неймара тоже.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 23 апреля 2018, 17:21

      ну может ты и прав, ибо я не слежу за барсой пристально. Но я тоже могу сказать, что реалу бы и неймара, и салаха и кейна). неймар вряд ли в барсу вернется, а салах скорее уйдет в реал чем в барсу( ну не знаю почему но так кажется) . Да суарес же хорош, плюс коута купили, ему нужно время. Тех игроков что ты перечислил - да, их нахер из барсы. но они не игроки основы. У реала тоже таких полно, типа вальехо, себальоса, тео эрнандеса и начо, но топ игроки на банке сидеть не будут. ну с лч да что-то не фартит.. что значит 4-ый год не могут выйти, ничего что барса лч взяла, а после этого сейчас идет только третяя ?) ну ...хз. Может мало смотрю, но результаты есть и хороши. 1 матч не перечеркивает все достижения. ВОн посмотри на реал, он же в этом сезоне вообще в 10 раз хуже! и сезон еще зимой ********, и из кубка вылетели! сколько тупых матчей в ла лиге, проигрыши жиронам, бетисам, и прочим... и что думаешь лч сильно так решает? только если реал выиграет, можно будет сказать - что ладно, норм, сезон не ужасен.. Но ведь впереди бавария, и если реал вылетит в полу, а барса в 1/4 , велика ли разница..

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      Рейтинг: +24

      ikarus74 > DeStar 23 апреля 2018, 18:07

      Барса проиграла две игры за сезон (две, Карл!). Сейчас ещё никто не говорит об отрыве в 15!!! Очков в лалиге, и вылете в 1/4 КК, но ещё как заговорят отступись реал с Баварией или ливером.

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > DeStar 23 апреля 2018, 19:08

      Реал если третий раз подряд завоюет ЛЧ,тогда его проигрыши в Ла Лиге анулируются все,кроме от Барсы.Я бы хотел,чтобы Барса выиграла ЛЧ,чем дубль в Испании.6 го мая будет известно,случайен ли проигрыш Барсы от Ромы,если они победят Реал,тогда можно как то простить вылет от Ромы.Если Реал победит Барсу 6 мая,тогда Реал достоин быть в финале ЛЧ а если второй раз проиграет Барсе,тогда и Реалу нечем гордиться,даже если станут победителями в финале ЛЧ.А перечисленные многю игроки Барсы,они все игроки основы.

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      DeStar > ikarus74 23 апреля 2018, 19:16

      ну вот именно ,2 игры проиграли, а кричат про смену всех и вся, состава, тренера, и выше)

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      DeStar > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 23 апреля 2018, 19:18

      блин ну ты завернул, если рома выбьет реал ( а еще в финал попасть обеим надо.) то барса типа выдохнет?) мол проиграли победителю лч? и про классико в ла лиге) не вижу смысла даже в игре барса - реал в ла лиге, ничего не решает да и вцелом. Пускай реал каждый год барсе 2 матча сливает в ла лиге, но выигрывает ее) ведь суть чемпионата в стабильности, а не в двух играх) проиграть 2 игры в чемпе барсе не страшно, ибо соперник такого же урвня, а вот проиграть жироне, леванте, бетису, вильяреалу, вот это страшно

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 23 апреля 2018, 20:38

      не не азар не нужен ! у него нет победной жилки ! салах да ! гризманна ! с аякса молодого защитника вытащить и с севильи защитника ! и кристиана эриксона это было бы круто !

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > dinar7777dinar 23 апреля 2018, 20:52

      Азар очень техничен,быстр и крут.Месси его научил бы многому.Если Салаха подпишут,тогда это слишком хорошо,да еще Артур-технарь,распасовшик присоединиться летом.До сих пор огорчен от позора в Риме.Играли бы,как с Севильей с Ромой,тогда не было бы никаких шансов у римлян.Вальверде виноват.Дембеле тоже лишний,скован,он не для Барсы,без Месси он более раскован,боится авторитета Месси на поле.

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      Рейтинг: +102

      Shogun 23 апреля 2018, 15:51

      Да не уровень ты Барселоны и сломал привычную схему 4-3-3 на 4-4-2, тебя уже за это гнать надо и игру Барса показывает слабую

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 23 апреля 2018, 15:43

      Бред сивой сливки)
      Никто его не уволит
      Команда сделала дубль , а в ЛЧ ничего не светило.

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      Рейтинг: +24

      ikarus74 > 3ton 23 апреля 2018, 18:30

      Непонятно чего там все носятся с этой лигой чемпионов? Из четырёх полуфиналистов два чемпиона нац чемпионатов, один из которых картонный и отстаёт на 15 очков от первого места в текущем сезоне. Вообще пора возвращаться к турниру кубок чемпионов ( только победители нац чемпионатов играют и сразу же после окончания оных чемпионатов). У хваленного реала всего два раза за 10 лет была бы возможность завоевать титул Лучшего клуба Европы

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > ikarus74 23 апреля 2018, 20:26

      тогда это будет чемпионат 5 команд. Юве. псж, бавария каждый год будут, и от испании в основном барса, из англии только может что-то меняться. Вот крутой турнир когда 4 из 5 будут постоянно) а чемпионы всяких бельгий, португалий, болгарий и чехий с голандией будут командами для биться. и это я назвал еще более менее страны почти)

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      DeStar > ikarus74 23 апреля 2018, 20:27

      и тем не менее рома(когда она там была чемпионом ?) выносит твоего "некартонного чемпиона, с отрывов в 15 очков целых)"

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 апреля 2018, 15:34

      Видать, у него с харизмой туговато...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 апреля 2018, 15:32

      Менять на абы кого не надо, но если есть подходящий тренер - нужно менять

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