Витиньо: «Играть так опасно, как Гранквист, нельзя»

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал эпизод со своим повреждением в матче 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1). Напомним, что во втором тайме бразилец получил бутсой по лицу от защитника «быков» Андреаса Гранквиста.

«Удар был очень болезненным. Возможно, потребуется накладывать швы.

Гранквист пытался попасть по мячу, но задрал ногу слишком высоко. Сомневаюсь, что он сделал это специально, но играть так опасно нельзя. Сейчас чувствую себя в порядке», – сказал Витиньо.