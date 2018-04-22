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Витиньо: «Играть так опасно, как Гранквист, нельзя»

22 апреля 2018, 23:01
10

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал эпизод со своим повреждением в матче 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1). Напомним, что во втором тайме бразилец получил бутсой по лицу от защитника «быков» Андреаса Гранквиста.

«Удар был очень болезненным. Возможно, потребуется накладывать швы.

Гранквист пытался попасть по мячу, но задрал ногу слишком высоко. Сомневаюсь, что он сделал это специально, но играть так опасно нельзя. Сейчас чувствую себя в порядке», – сказал Витиньо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Гранквист Андреас Витиньо
Комментарии (10)
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vovan55
1524433465
в футболе всё можно...если не умеешь играть...
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Бухбух
1524448126
Здесь должна быть прямая красная. Это хорошо, что для Вити всё закончилось именно так, могло быть хуже.
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retiremen
1524456555
Оба игрока высокого уровня, нацеленность на игру высочайшая. Уверен, что Гранквист это сделал не специально. Но наказание конечно могло быть и по строже. Хорошо, что Витиньо не сильно пострадал и судья подошел к этому моменту по своему.
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Obi Wan
1524457698
Не приятно...
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за ЦСКА с 1980г
1524457863
Не будем держать зла на гранквиста..
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VIPded
1524460016
Это была опасная игра на красную карточку. Хорошо, что всё обошлось. И хорошо, что не удалили Гранквиста. Краснодару ещё Локомотив побеждать надо...)))
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Татарин за ЦСКА
1524460755
мужик
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Vickont
1524472366
Федя Смолов ничего не запостил в инстаграме по этому поводу?
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