Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витиньо: «Играть так опасно, как Гранквист, нельзя»

    Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал эпизод со своим повреждением в матче 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1). Напомним, что во втором тайме бразилец получил бутсой по лицу от защитника «быков» Андреаса Гранквиста.

    «Удар был очень болезненным. Возможно, потребуется накладывать швы.

    Гранквист пытался попасть по мячу, но задрал ногу слишком высоко. Сомневаюсь, что он сделал это специально, но играть так опасно нельзя. Сейчас чувствую себя в порядке», – сказал Витиньо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2018 23:01
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 23 апреля 2018, 11:32

      Федя Смолов ничего не запостил в инстаграме по этому поводу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 08:19

      мужик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 апреля 2018, 08:06

      Это была опасная игра на красную карточку. Хорошо, что всё обошлось.
      И хорошо, что не удалили Гранквиста. Краснодару ещё Локомотив побеждать надо...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 апреля 2018, 07:31

      Не будем держать зла на гранквиста..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 апреля 2018, 07:28

      Не приятно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 23 апреля 2018, 07:09

      Оба игрока высокого уровня, нацеленность на игру высочайшая. Уверен, что Гранквист это сделал не специально. Но наказание конечно могло быть и по строже. Хорошо, что Витиньо не сильно пострадал и судья подошел к этому моменту по своему.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > retiremen 23 апреля 2018, 08:20

      Гранквиста ни кто не обвиняет.Игра была сама по себе интересная))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 апреля 2018, 04:48

      Здесь должна быть прямая красная. Это хорошо, что для Вити всё закончилось именно так, могло быть хуже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 23 апреля 2018, 00:44

      в футболе всё можно...если не умеешь играть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vovan55 23 апреля 2018, 08:20

      в чем логика твоего выражения???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11