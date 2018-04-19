Жена Семака: «Некоторое время наша с Сергеем дочь занималась воровством»

Супруга главного тренера «Уфы» Сергея Семака Анна рассказал о сложностях, которые стали последствиями удочерения девочки Тани из детского дома. У ребенка инвалидность – он не может передвигаться самостоятельно.

«Когда человек встраивается в новую для себя систему, он пытается нащупать границы возможного, чтобы понять, как существовать в новом мире. В детском доме Таня жила по расписанию, у них был воспитатель. То есть там дети не принадлежат себе. А тут у тебя появляется полная свобода, но ты не знаешь, как ей пользоваться.

Когда мы с Таней только приехали домой, она честно сказала: «Мама, я ворую». – «Как интересно. А что ты воруешь?» – «Я ворую, например, мобильные телефоны».

Первое время вечерами я отодвигала матрас, а там все было набито, как у сороки, различными вещами, всем, что плохо лежало. Мы с ней очень много разговаривали. Я говорила Тане: «У тебя есть все, о чем можно мечтать. Тебе не нужно ничего прятать». Было очень важно найти механизм, подобрать ключик, который подошел бы именно ей», – рассказала Анна Семак.

В семье Семаков более трех детей.