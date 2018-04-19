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  • Жена Семака: «Некоторое время наша с Сергеем дочь занималась воровством»

Жена Семака: «Некоторое время наша с Сергеем дочь занималась воровством»

19 апреля 2018, 21:37
24

Супруга главного тренера «Уфы» Сергея Семака Анна рассказал о сложностях, которые стали последствиями удочерения девочки Тани из детского дома. У ребенка инвалидность – он не может передвигаться самостоятельно.

«Когда человек встраивается в новую для себя систему, он пытается нащупать границы возможного, чтобы понять, как существовать в новом мире. В детском доме Таня жила по расписанию, у них был воспитатель. То есть там дети не принадлежат себе. А тут у тебя появляется полная свобода, но ты не знаешь, как ей пользоваться.

Когда мы с Таней только приехали домой, она честно сказала: «Мама, я ворую». – «Как интересно. А что ты воруешь?» – «Я ворую, например, мобильные телефоны».

Первое время вечерами я отодвигала матрас, а там все было набито, как у сороки, различными вещами, всем, что плохо лежало. Мы с ней очень много разговаривали. Я говорила Тане: «У тебя есть все, о чем можно мечтать. Тебе не нужно ничего прятать». Было очень важно найти механизм, подобрать ключик, который подошел бы именно ей», – рассказала Анна Семак.

В семье Семаков более трех детей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (24)
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El_Chori
1524163838
Респект таким людям и Вам, Сергей Богданович, в отдельности!
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Eddyson
1524164594
"В семье Семаков более трех детей". Наповал, дорогая редакция.
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ilichkadr
1524165345
В семье Семаков 8 детей! 7 своих и один ребенок приемный. Богданыч молодца, везде успевает!
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zigbert
1524165789
В хорошей семье ребенок исправится.
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mialkov
1524166432
Семак - человек с большой буквы! Человек, которого уважает вся футбольная Россия вне зависимости от клубных пристрастий!
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Loko_Roma
1524166675
Более трех это как понимать? Инвалид получается половина ребенка? Или че? Впервые слышу такое - Более трех детей. В бомбардир каких то имбецилов набирают статьи писать?
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ДяДь ПашА
1524167190
Лишний раз доказывает что Семак -Человек.хотя это и так все знают
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УхоГорлоНос
1524167991
У Семака большое сердце
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DeutschlandUberAlles
1524173538
Достойные люди.
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за ЦСКА с 1980г
1524196217
Респект и уважуха! У самого их 5
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