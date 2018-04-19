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    Жена Семака: «Некоторое время наша с Сергеем дочь занималась воровством»

    Супруга главного тренера «Уфы» Сергея Семака Анна рассказал о сложностях, которые стали последствиями удочерения девочки Тани из детского дома. У ребенка инвалидность – он не может передвигаться самостоятельно.

    «Когда человек встраивается в новую для себя систему, он пытается нащупать границы возможного, чтобы понять, как существовать в новом мире. В детском доме Таня жила по расписанию, у них был воспитатель. То есть там дети не принадлежат себе. А тут у тебя появляется полная свобода, но ты не знаешь, как ей пользоваться.

    Когда мы с Таней только приехали домой, она честно сказала: «Мама, я ворую». – «Как интересно. А что ты воруешь?» – «Я ворую, например, мобильные телефоны».

    Первое время вечерами я отодвигала матрас, а там все было набито, как у сороки, различными вещами, всем, что плохо лежало. Мы с ней очень много разговаривали. Я говорила Тане: «У тебя есть все, о чем можно мечтать. Тебе не нужно ничего прятать». Было очень важно найти механизм, подобрать ключик, который подошел бы именно ей», – рассказала Анна Семак.

    В семье Семаков более трех детей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.04.2018 21:37
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +232

      Sterh 20 апреля 2018, 16:24

      Добрая история..
      Смутила концовка - что значит "более 3 детей"? Я понимаю, если бы было "более 10 000", а "более 3" можно как-то измерить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 апреля 2018, 12:31

      Только большое уважение и благодарность такой семье.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 20 апреля 2018, 07:40

      Очень футбольная новость,уважуха

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 апреля 2018, 06:50

      Респект и уважуха! У самого их 5

      7
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      Рейтинг: +288

      фантоци > за ЦСКА с 1980г 20 апреля 2018, 06:59

      И тебе тоже) молодец!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +709

      monser08 > за ЦСКА с 1980г 20 апреля 2018, 17:19

      зачёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 апреля 2018, 00:32

      Достойные люди.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 апреля 2018, 00:04

      У богатых свои причуды.

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 19 апреля 2018, 22:59

      У Семака большое сердце

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 19 апреля 2018, 22:46

      Лишний раз доказывает что Семак -Человек.хотя это и так все знают

      14
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > ДяДь ПашА 19 апреля 2018, 23:01

      Да. Но не лишним будет это повторить!

      8
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > ДяДь ПашА 20 апреля 2018, 00:20

      Согласен! И пора бы ему доверить Зенит,а не приглашать всяких товарищей из-за границы!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 апреля 2018, 22:44

      Таня-это космос! Семаки-это галактика!!!!

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 апреля 2018, 22:37

      Более трех это как понимать? Инвалид получается половина ребенка? Или че? Впервые слышу такое - Более трех детей. В бомбардир каких то имбецилов набирают статьи писать?

      8
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Loko_Roma 20 апреля 2018, 03:36

      Видимо здесь имелось в виду трое детей только в этой семье, и четверо в другой, всего у Семака семь родных детей

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