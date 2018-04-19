Главные новости дня. Матчи РФПЛ могут провести не в России, Погребняк выбыл на долгий срок

У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он пропустит минимум остаток сезона.

Матчи РФПЛ могут начать проводиться за границей.

Матч Россия – Турция пройдет на «ВЭБ Арене».

Гилерме провел 90 «сухих» матчей за «Локомотив». Это второй результат после Овчинникова.

Mundo Deportivo: отступные за Умтити могут вырасти до 250 миллионов.

ЦСКА в 17-й раз подряд будет участвовать в еврокубках.

Daily Mirror: Погба может покинуть «МЮ» в случае трансфера Фреда из «Шахтера».

Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил свой рекорд.