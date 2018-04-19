Главные новости дня. Матчи РФПЛ могут провести не в России, Погребняк выбыл на долгий срок

А что, как по снегу играют зимой, куча травм, пусть лучше в тепле играют при минусах в России, все равно на стадионах по 5000, не больше, зрителей. А не разумней чемпионат перенести на ВЕСНА-ОСЕНЬ, начинать в апреле и заканчивать в октябре.
У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он пропустит минимум остаток сезона.
Матчи РФПЛ могут начать проводиться за границей.
Матч Россия – Турция пройдет на «ВЭБ Арене».
Гилерме провел 90 «сухих» матчей за «Локомотив». Это второй результат после Овчинникова.
Mundo Deportivo: отступные за Умтити могут вырасти до 250 миллионов.
ЦСКА в 17-й раз подряд будет участвовать в еврокубках.
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Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил свой рекорд.