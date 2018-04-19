Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Матчи РФПЛ могут провести не в России, Погребняк выбыл на долгий срок

    У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он пропустит минимум остаток сезона.

    Матчи РФПЛ могут начать проводиться за границей.

    Матч Россия – Турция пройдет на «ВЭБ Арене».

    Гилерме провел 90 «сухих» матчей за «Локомотив». Это второй результат после Овчинникова.

    Mundo Deportivo: отступные за Умтити могут вырасти до 250 миллионов.

    ЦСКА в 17-й раз подряд будет участвовать в еврокубках.

    Daily Mirror: Погба может покинуть «МЮ» в случае трансфера Фреда из «Шахтера».

    Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил свой рекорд.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2018 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 20 апреля 2018, 10:07

      А что, как по снегу играют зимой, куча травм, пусть лучше в тепле играют при минусах в России, все равно на стадионах по 5000, не больше, зрителей. А не разумней чемпионат перенести на ВЕСНА-ОСЕНЬ, начинать в апреле и заканчивать в октябре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 апреля 2018, 00:51

      Кто там их смотреть будет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Aviator 19 апреля 2018, 22:38

      "Матчи РФПЛ могут начать проводиться за границей.
      И на чемпионате мира теперь Павла точно не будет."
      Даже и не знаешь какой новости радоваться больше...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 19 апреля 2018, 21:51

      Не плохая идея

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11