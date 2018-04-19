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    Гилерме провел 90 «сухих» матчей за «Локомотив». Это второй результат после Овчинникова

    Голкипер «Локомотива» Гилерме сыграл в матче 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0). Этот матч стал 90-м в карьере игрока за «Локо», в котором он не пропустил мячей.

    Таким образом, он обошел в рейтинге по этому показателю вратаря Золтана Милеса (89 «сухих» матчей). На первом месте находится голкипер Сергей Овчинников (157 «сухих» матчей).

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.04.2018 18:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 20 апреля 2018, 08:36

      Золтан Золтанович Милес (1944—1997) — советский футболист венгерского происхождения
      Провёл 64 матча в Высшей лиге СССР в составе московского «Локомотива», был капитаном команды (1974-1975)
      Считался одним из лучших в стране специалистов по отражению пенальти, один из немногих вратарей, кому удалось отбить два пенальти в одном матче. В 1972 году, в матче с киевским «Динамо», он сначала парировал удар Мунтяна, затем — Веремеева. Окрылённые подвигами вратаря, «железнодорожники» вырвали в концовке победу над киевлянами

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 апреля 2018, 07:51

      огого

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      Рейтинг: +166

      alexa1995 19 апреля 2018, 21:57

      Я капитан команды б...

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 20:48

      Гиля должен быть первым)Верим в это

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      Рейтинг: -10

      rdggfg 19 апреля 2018, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

      -5
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 19 апреля 2018, 19:55

      Кто такой Золтон Милес?)))

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 апреля 2018, 19:51

      Еще все впереди, я уверен, что Гил до конца карьеры будет в Локо.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 19:17

      Поздравляю!Удивлён что у Овчины так много,хотя в золотые времена Локо они и пропускали гораздо меньше.

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