Гилерме провел 90 «сухих» матчей за «Локомотив». Это второй результат после Овчинникова

Золтан Золтанович Милес (1944—1997) — советский футболист венгерского происхождения
Провёл 64 матча в Высшей лиге СССР в составе московского «Локомотива», был капитаном команды (1974-1975)
Считался одним из лучших в стране специалистов по отражению пенальти, один из немногих вратарей, кому удалось отбить два пенальти в одном матче. В 1972 году, в матче с киевским «Динамо», он сначала парировал удар Мунтяна, затем — Веремеева. Окрылённые подвигами вратаря, «железнодорожники» вырвали в концовке победу над киевлянами
Голкипер «Локомотива» Гилерме сыграл в матче 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0). Этот матч стал 90-м в карьере игрока за «Локо», в котором он не пропустил мячей.
Таким образом, он обошел в рейтинге по этому показателю вратаря Золтана Милеса (89 «сухих» матчей). На первом месте находится голкипер Сергей Овчинников (157 «сухих» матчей).