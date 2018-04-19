Гилерме провел 90 «сухих» матчей за «Локомотив». Это второй результат после Овчинникова

Голкипер «Локомотива» Гилерме сыграл в матче 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0). Этот матч стал 90-м в карьере игрока за «Локо», в котором он не пропустил мячей.

Таким образом, он обошел в рейтинге по этому показателю вратаря Золтана Милеса (89 «сухих» матчей). На первом месте находится голкипер Сергей Овчинников (157 «сухих» матчей).