Зидан не считает, что «Реал» будет зависеть от игры Роналду в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о зависимости команды от форварда Криштиану Роналду в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы считаем, что в Мюнхене будут и другие игроки, кроме Роналду, которые смогут сыграть решающую роль. Мы должны быть сконцентрированы, потому что это полуфинал Лиги чемпионов, и мы собираемся защитить титул», – сказал Зидан.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Ответная встреча состоится 1 мая в Мадриде.