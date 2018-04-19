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  • Зидан не считает, что «Реал» будет зависеть от игры Роналду в матче с «Баварией»

Зидан не считает, что «Реал» будет зависеть от игры Роналду в матче с «Баварией»

19 апреля 2018, 12:51
8

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о зависимости команды от форварда Криштиану Роналду в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы считаем, что в Мюнхене будут и другие игроки, кроме Роналду, которые смогут сыграть решающую роль. Мы должны быть сконцентрированы, потому что это полуфинал Лиги чемпионов, и мы собираемся защитить титул», – сказал Зидан.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Ответная встреча состоится 1 мая в Мадриде.

Источник: Skysports
Лига чемпионов Реал Бавария Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (8)
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zatonn
1524132111
"Ответная встреча состоится 5 (!!!!)мая в Мадриде." Редакторов статей по объявлениям у метро набирают?
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zatonn
1524132157
Не поможет ни Роналду, ни странные решения арбитров!
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milanium
1524134082
«Реал» будет зависеть от судей
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panmon
1524134387
Реал может и не будет, а вот результат противостояния - весьма вероятно
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САНЁК17
1524153785
Конечно от него зависеть Реал,от Месси зависеть Барселона))))
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DeStar
1524157903
реал будет зависеть от защиты, которой нет. ХОть в 5 защитников играй, каземиро в центр 3-им ЦЗ, и запретить марсело бегать в атаку, и карвахалю. Ибо будет жесть. Лучше первый матч 0-0, чем ответка , после 3-0 каких в мюнхене
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zigbert
1524161350
Матч будет очень интересным.
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