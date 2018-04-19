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    Зидан не считает, что «Реал» будет зависеть от игры Роналду в матче с «Баварией»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о зависимости команды от форварда Криштиану Роналду в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Мы считаем, что в Мюнхене будут и другие игроки, кроме Роналду, которые смогут сыграть решающую роль. Мы должны быть сконцентрированы, потому что это полуфинал Лиги чемпионов, и мы собираемся защитить титул», – сказал Зидан.

    Матч «Бавария» – «Реал» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Ответная встреча состоится 1 мая в Мадриде.

    Источник: Skysports

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    19.04.2018 12:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 21:09

      Матч будет очень интересным.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 апреля 2018, 20:11

      реал будет зависеть от защиты, которой нет. ХОть в 5 защитников играй, каземиро в центр 3-им ЦЗ, и запретить марсело бегать в атаку, и карвахалю. Ибо будет жесть. Лучше первый матч 0-0, чем ответка , после 3-0 каких в мюнхене

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 апреля 2018, 19:03

      Конечно от него зависеть Реал,от Месси зависеть Барселона))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 19 апреля 2018, 13:39

      Реал может и не будет, а вот результат противостояния - весьма вероятно

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 19 апреля 2018, 13:34

      «Реал» будет зависеть от судей

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 апреля 2018, 13:02

      Не поможет ни Роналду, ни странные решения арбитров!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 апреля 2018, 13:01

      "Ответная встреча состоится 5 (!!!!)мая в Мадриде."
      Редакторов статей по объявлениям у метро набирают?

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      Рейтинг: +11

      cinema > zatonn 19 апреля 2018, 13:37

      Не *****

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