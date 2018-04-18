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    «Челси» готовит 35 миллионов за полузащитника «Ниццы» Сери

    «Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ниццы» Жан Мишеля Сери. Лондонский клуб готов выплатить за трансфер футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны нескольких серьезных английских клубов, среди которых выделяются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

    Вопрос о трансфере Сери может решиться после того, как будет объявлено об отставке нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте по завершении сезона.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.04.2018 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 апреля 2018, 12:45

      сери бери ешь-ка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 апреля 2018, 12:20

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 18 апреля 2018, 12:20

      Когда он, с его ростом 170 см, стал играть в защите

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 18 апреля 2018, 12:05

      может быть полузащитник

      1
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