«Челси» готовит 35 миллионов за полузащитника «Ниццы» Сери

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ниццы» Жан Мишеля Сери. Лондонский клуб готов выплатить за трансфер футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны нескольких серьезных английских клубов, среди которых выделяются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Вопрос о трансфере Сери может решиться после того, как будет объявлено об отставке нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте по завершении сезона.
Источник: Mirror.co.uk