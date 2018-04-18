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    Уткин – об отмене карточки Смолова: «Как можно верить дыре в бутсе? Да он сам проковырял ее перед игрой!»

    Футбольный комментатор Василий Уткин не верит в случайную ошибку арбитра Артема Чистякова, который показал желтую карточку за симуляцию нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

    «Не допускаю варианта, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым. Допускаю в пределах одного процента. По крайней мере, он же не отменил карточку, хотя Федор сразу показал ему дыру в бутсе.

    Как можно верить дыре в бутсе? Ну да, он сам проковырял ее перед игрой! Может быть, дыра и могла появиться раньше.

    Возможно, это вообще фабричный брак, давайте из этого исходить. Может быть, крот выглянул из поля и прокусил. Мало ли?

    Можно что угодно придумать, но верить в то, что судья мог случайно ошибиться и не исправить ошибку, я уже не готов», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

    Напомним, что РФС не стал отменять желтую карточку Смолова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 07:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 апреля 2018, 15:39

      кто ни будь может представить васю в роли крота ухх какое чудовище которое ботинки жрёт

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 апреля 2018, 13:36

      таким образом Краснодар ослабили перед игрой с ЦСКА... вот и весь ответ. судья позже признал вину, когда пересмотрел повтор. Не зря же Краснодар первым вводит видеоповторы на стадионе. Чем то надо парировать Москве

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 18 апреля 2018, 13:20

      ага!!

      а Уткин перед каждой трансляцие

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > belarus-gomel 18 апреля 2018, 13:21

      трансляцией себе стул подпиливает!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 12:16

      хоть и жжет опять Василий но и правда в его словах есть)

      3
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 18 апреля 2018, 11:42

      Редакторы, как можно брать интервью, у человека с пулей в голове, и нести сюда всю его чушь? Уткин становится лицо бомбардира, а лицо похоже на ж...!

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 апреля 2018, 11:13

      А я верю, что судья действительно мог ошибиться и не отменить жёлтую карточку. Потому что в судейском корпусе России после Будогосского сейчас полный бардак.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 апреля 2018, 10:19

      лучше бы матчи комментил, чем писал ересь) а вцелом вася красава!)

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 > овертайм 18 апреля 2018, 10:24

      Да он бы комментил матчи, так не зовут. С матч ТВ прогнали, хотя на евроспорте вроде МЛС комментировал вроде

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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 09:36

      Дыра не в бутсе а у тебя в голове Вася.

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion > zigbert 18 апреля 2018, 12:58

      Да ну тебя! Вася сам её проделал в своей репе.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 апреля 2018, 09:33

      Вась, ты ещё ракетные удары по сирии не комментнул

      0
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      Рейтинг: +169

      Волховский 18 апреля 2018, 09:14

      Редкий случай - Уткин крут.

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