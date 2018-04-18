Уткин – об отмене карточки Смолова: «Как можно верить дыре в бутсе? Да он сам проковырял ее перед игрой!»

Футбольный комментатор Василий Уткин не верит в случайную ошибку арбитра Артема Чистякова, который показал желтую карточку за симуляцию нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Не допускаю варианта, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым. Допускаю в пределах одного процента. По крайней мере, он же не отменил карточку, хотя Федор сразу показал ему дыру в бутсе.

Как можно верить дыре в бутсе? Ну да, он сам проковырял ее перед игрой! Может быть, дыра и могла появиться раньше.

Возможно, это вообще фабричный брак, давайте из этого исходить. Может быть, крот выглянул из поля и прокусил. Мало ли?

Можно что угодно придумать, но верить в то, что судья мог случайно ошибиться и не исправить ошибку, я уже не готов», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Напомним, что РФС не стал отменять желтую карточку Смолова.