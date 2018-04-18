Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин – об отмене карточки Смолова: «Как можно верить дыре в бутсе? Да он сам проковырял ее перед игрой!»

Уткин – об отмене карточки Смолова: «Как можно верить дыре в бутсе? Да он сам проковырял ее перед игрой!»

18 апреля 2018, 07:30
19

Футбольный комментатор Василий Уткин не верит в случайную ошибку арбитра Артема Чистякова, который показал желтую карточку за симуляцию нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Не допускаю варианта, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым. Допускаю в пределах одного процента. По крайней мере, он же не отменил карточку, хотя Федор сразу показал ему дыру в бутсе.

Как можно верить дыре в бутсе? Ну да, он сам проковырял ее перед игрой! Может быть, дыра и могла появиться раньше.

Возможно, это вообще фабричный брак, давайте из этого исходить. Может быть, крот выглянул из поля и прокусил. Мало ли?

Можно что угодно придумать, но верить в то, что судья мог случайно ошибиться и не исправить ошибку, я уже не готов», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Напомним, что РФС не стал отменять желтую карточку Смолова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Уткин Василий Чистяков Артем
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
15112007
1524026219
Уткин жжёт, ещё есть порох...
Ответить
Рубинище
1524029221
Я с Васей согласен на все 100%..
Ответить
Stavropolets
1524031097
Ох и Василий, как скажет, особенно с кротом, просто расмешил
Ответить
movie
1524031356
Нравится мне этот парень)))
Ответить
Vickont
1524031464
Вась, тебе пора к Будогосскому, в соседнюю палату
Ответить
Волховский
1524032050
Редкий случай - Уткин крут.
Ответить
zigbert
1524033369
Дыра не в бутсе а у тебя в голове Вася.
Ответить
BRO_football
1524039197
А я верю, что судья действительно мог ошибиться и не отменить жёлтую карточку. Потому что в судейском корпусе России после Будогосского сейчас полный бардак.
Ответить
sochi-2013
1524040921
Редакторы, как можно брать интервью, у человека с пулей в голове, и нести сюда всю его чушь? Уткин становится лицо бомбардира, а лицо похоже на ж...!
Ответить
OfaZavr
1524042967
хоть и жжет опять Василий но и правда в его словах есть)
Ответить
Главные новости
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
2
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Все новости
Все новости
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+